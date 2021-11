10 serie tv consigliate da vedere in questo momento

serie tv da vedere

Abbiamo chiesto ai nostri lettori sul nostro profilo Facebook quali fossero le serie tv in programmazione in questo periodo che hanno avuto il piacere di scoprire e che consigliano di vedere. Molte di queste sono trasposizioni sul piccolo schermo di classici della letteratura e di libri contemporanei. Ecco le serie tv più indicate e le rispettive trame.

10 serie tv da vedere in questo momento

Unorthodox

Unorthodox è una miniserie televisiva tedesca e statunitense creata da Anna Winger e Alexa Karolinski, basata sull’autobiografia del 2012 di Deborah Feldman Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche (Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots) e resa disponibile sulla piattaforma Netflix dal 26 marzo 2020. Protagonista è la diciannovenne Esther “Esty” Shapiro, una ragazza di fede ultra-ortodossa chassidica che vive nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn, dove è costretta a seguire le rigide regole della comunità. Dopo un anno di matrimonio combinato decide di scappare a Berlino e rifarsi una nuova vita.

Maid

Tra le serie tv più consigliato troviamo “Maid”, una miniserie televisiva statunitense di genere drammatico ispirata dal memoir di Stephanie Land “Domestica: Lavoro duro, Paga Bassa, e la voglia di sopravvivere di una Madre”. La serie è stata creata da Molly Smith Metzler e ha debuttato su Netflix il 1º ottobre 2021. LA protagonista è Alexandra Russell, una giovane madre di 25 anni. Ha un rapporto difficile con la madre, artista squattrinata con problemi psicologici, mentre non ha rapporti col padre, dopo anni di lontananza. Sogna di fare la scrittrice, tanto da essere stata presa anni prima all’Università del Montana nel dipartimento di fine arts. Dopo una violenta convivenza con il partner, lo lascia e inizia a lavorare come domestica, su consiglio di un’assistente sociale.

Strappare lungo i bordi

Strappare lungo i bordi è una serie animata italiana del 2021 scritta e diretta da Zerocalcare per la piattaforma di streaming Netflix. La serie ruota attorno a un viaggio che Zerocalcare e i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco, devono affrontare. Nel corso degli episodi si susseguono racconti e flashback della vita del protagonista, passando dagli anni delle scuole medie, a quelli del liceo, fino a tornare al presente, raccontando la sua esistenza attraverso il sarcasmo e l’ironia che contraddistinguono il personaggio.

Fauda

Tra le serie tv più gettonate troviamo “Fauda”, una serie televisiva israeliana del 2015 trasmessa dal 15 febbraio 2015 sul canale Yes Oh. In Italia, la serie viene pubblicata dal 2 dicembre 2016 da Netflix. La serie tv ha come protagonista Doron, un ufficiale di una unità antiterrorismo Mista’arvim (reparti speciali delle Forze di difesa israeliane) che operano come infiltrati in territori palestinesi di Gaza ed in Cisgiordania, ed il suo reparto mentre cercano di prendere un terrorista di Hamas responsabile di diversi attacchi terroristici, conosciuto come “Abu-Akhmed” o “La Pantera”.

Le regole del delitto perfetto

Le regole del delitto perfetto è una serie televisiva statunitense trasmessa dalla ABC dal 25 settembre 2014 al 14 maggio 2020, per un totale di sei stagioni e novanta episodi. È stata creata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, già produttrice di Grey’s Anatomy e Scandal attraverso ABC Studios. In Italia la serie ha debuttato il 27 gennaio 2015 sul canale satellitare Fox. Incentrata sulle vicissitudini personali e professionali dell’avvocata e docente universitario di procedura penale Annalise Keating e delle relative implicazioni sulla sua cerchia di fedeli collaboratori e studenti, Le regole del delitto perfetto è stata acclamata dalla critica sin dal suo esordio.

Versailles

Versailles è una serie televisiva franco-canadese creata da Simon Mirren e David Wolstencroft, trasmessa dal 16 novembre 2015 al 21 maggio 2018 sul canale francese Canal+ per 30 episodi in tre stagioni. La serie tv è incentrata sul re di Francia Luigi XIV che, a 28 anni, decide di spostare il suo governo nell’ex residenza di caccia di suo padre. Per attirare i nobili alla sua corte, e tenerli in tal modo sotto controllo, lancia così la costruzione della reggia di Versailles.

Mare fuori

Mare fuori è una serie tv italiana diretta da Carmine Elia e trasmessa dal 2020 su Rai 2. La storia si svolge nell’Istituto di Pena Minorile a Napoli dove sono rinchiusi 50 ragazzi e 20 ragazze: la maggior parte di loro pensa che lo sbaglio sia stato proprio farsi arrestare. Tutti quanti al momento del loro ingresso non hanno ancora diciotto anni. Accanto a loro ci sono la severa direttrice, il comandante della polizia penitenziaria, gli educatori, il cuoco, il barbiere e i secondini che cercano di dare una seconda chance ai detenuti.

Downtown Abbey

Downton Abbey è una serie tv britannica in costume, coprodotta da Carnival Films e Masterpiece per il network britannico ITV e per la PBS, televisione non-profit statunitense. La serie, ideata e principalmente scritta dall’attore e scrittore Julian Fellowes, è ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgio V, nella tenuta fittizia di Downton Abbey nello Yorkshire. La serie è stata accolta positivamente tanto dal pubblico quanto dalla critica e gli ascolti sono stati molto alti, rispetto a quelli normalmente ottenuti da analoghe serie, raccogliendo diversi premi e nomination.

Self Made

Self-made: la vita di Madam C. J. Walker (titolo originale: Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker) è una miniserie televisiva pubblicata il 20 marzo 2020 su Netflix, basata sulla biografia On Her Own Ground di A’Lelia Bundles. La serie tv racconta “l’irriverente storia della pioniera della cura dei capelli afro Madam C. J. Walker e di come ha superato ostilità, rivalità e matrimoni tumultuosi per diventare la prima milionaria nera d’America.”

You

You è una serie televisiva statunitense di genere thriller psicologico basata sul romanzo You (Tu), nonché sul suo seguito Hidden Bodies, scritti da Caroline Kepnes. È andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime per la prima stagione e distribuita internazionalmente su Netflix dalla seconda. La serie viene trasmessa dal 9 settembre 2018.[5] In italiano, viene distribuita su Netflix dal 26 dicembre 2018.