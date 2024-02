Le 10 canzoni di Sanremo più ricercate su Google

Share on Email

Con il Festival di Sanremo alle porte, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024, tantissimi italiani si stanno già preparando a scoprire chi sarà il prossimo vincitore. Ogni anno, infatti, i brani suonati all’Ariston lasciano un segno indelebile nella storia della musica italiana: da Elisa a Lucio Battisti, da Vasco Rossi ai Maneskin.

Ma quali sono stati i brani che hanno ottenuto il maggior successo nella storia del festival?

Per scoprirlo, CasinoItaliani ha analizzato i dati del volume di ricerca di Google per rivelare le canzoni vincitrici di Sanremo più cercate dal 1951. Inoltre, la ricerca indaga anche le royalties stimate da Spotify di ciascuna canzone, fornendo uno sguardo approfondito sul loro successo in termini di incassi.

Le 10 canzoni di Sanremo più cercate in rete

La canzone sanremese più cercata di tutti i tempi è “Brividi” di Mahmood & Blanco. Dopo aver vinto il premio al Festival di Sanremo 2022, la canzone è diventata la voce italiana dell’Eurovision Song Contest. Nonostante il sesto posto, la canzone e il suo testo sono stati cercati in media 594.000 volte all’anno in tutto il mondo.

Al secondo posto c’è “Grande amore” de Il Volo, che vede una media di 510.480 ricerche all’anno. La canzone è stata un grande successo dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2015 e si è classificata terza all’Eurovision Song Contest.

Al terzo posto si piazza “Due vite” del vincitore dello scorso anno Marco Mengoni, con una media di 208.560 ricerche all’anno. La canzone si è classificata anche al quarto posto all’Eurovision Song Contest.

Le canzoni di Sanremo più ricercate su Google

Secondo la ricerca sono queste le 10 canzoni vincitrici di Sanremo più cercate dal 1951.

Quale canzone sanremese ha generato più incassi?

Sanremo è una grande platea, ma il successo e l’affermazione di un’artista e del suo brano arrivano sempre dopo la chiusura della kermesse musicale. Oltre a rivelare le canzoni vincitrici più cercate, la ricerca ha così scoperto le 10 canzoni più redditizie basate sugli stream Spotify.

La canzone di Sanremo che ha generato più incassi è “Zitti e buoni” dei Måneskin, vincitrice dell’edizione 2021 del Festival: con oltre 440.8 milioni di stream solo su Spotify, si prevede che il brano abbia guadagnato circa 1.64 milioni di euro in royalties Spotify.

Da segnalare come in classifica, in mezzo a brani più contemporanei capaci di attirare le nuove generazioni, ci sia una canzone senza tempo, un classico del repertorio sanremese: “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

© Riproduzione Riservata