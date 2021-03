La voce dei ventenni diventa Rock: i Maneskin vincono Sanremo 2021

I Maneskin vincono la 71ª edizione del festival di Sanremo con il brano inedito “zitti e buoni“. Un gruppo che rappresenta la novità nel rock italiano, amato dei giovani e dai meno giovani. Hanno portato sul palco dell’Ariston una canzone in grado di mettere in risalto la loro vera natura con un sound in grado di trasportare chiunque, di emozionare e di caricare. Finalmente a Sanremo si è fatto spazio un nuovo rock.

Gioventù e ribellione: i Maneskin conquistano tutti

I Måneskin conquista del pubblico. Lo hanno sempre fatto sin dai tempi di X Factor e poi con”Marlena”. Un gruppo giovane, irriverente, innovativo, ma che ha saputo riprendere le istanze di un rock che mancava nel nostro panorama musicale. Nella 71ª edizione del festival di Sanremo, i Måneskin hanno portato una canzone che rappresenta appieno il loro stile e la loro filosofia: si intitola “zitti e buoni” e parla a nome dei giovani ribelli, fuori dagli schemi. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan danno voce ai ventenni di oggi e lo fanno in maniera tanto stravagante quanto decisa. Insomma, loro non stanno né zitti ne buoni.

Chi sono oggi i ventenni di cui parlano i Maneskin

I ventenni: chi sono oggi? I Maneskin danno voce ad una categoria di ragazzi volenterosi di uscire fuori dagli schemi.una fascia di età che non vuole più tacere, ma che vuole far sentire la propria voce in un mondo che spesso fa troppo chiasso. I Maneskin affrontano i pregiudizi, le malelingue, gli stereotipi che vengono imposti ai ragazzi di oggi. Riescono a parlare a quest’ultimi grazie al loro linguaggio carico di personalità e valori.

Reduci del grande successo del singolo “Vent’anni”, avevano già affrontato queste profonde tematiche, conquistando sempre di più una critica musicale che richiede, soprattutto oggi, divergenza.

Sono fuori di testa ma diversi da loro: “zitti e buoni”

Sono fuori di testa ma diverso da loro. Così canta Damiano, frontman dei Maneskin. Con un look provocatorio, accompagnato da un’energia spiazzante, il gruppo di ventenni racconta la ribellione di una generazione di giovani, pronta a conquistare gli spazi che spesso, vengono rubati da altri. Un testo forte, che ha il sapore di forza e determinazione:

Se vuoi fermarmi ritenta/ Prova a tagliarmi la testa

Parla la gente purtroppo/ Parla non sa di che cazzo parla / Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Sfidano i cliché e portano avanti una rivoluzione giovanile che, con la loro vittoria, si sta iniziando a far sentire. Grazie Maneskin per la vostra arte, l’Italia che vuole rinascere ha bisogno di voi come colonna sonora.

Il testo dei Maneskin “Zitti e Buoni”

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Lo con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

