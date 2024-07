Gli struggenti versi di Cesare Pavese sull’impossibilità di amare

La mostra su Federico Barocci non è solo un'occasione per ammirare opere d'arte straordinarie, ma anche l'opportunità per riscoprire il territorio marchigiano.

Con questa frase il filosofo rumeno Emil Cioran ci mostra come le esperienze profonde di sofferenza possano influenzare le nostre relazioni e la nostra capacità di amare

Scopri la magia dei versi evocativi di "L'uomo e il mare" di Charles Baudelaire, una poesia sull'unione tra l'uomo e la natura circostante.

Sono iniziate le riprese del film "La versione di Giuda" scritto e diretto da Giulio Base: un audace riarrangiamento della storia di uno dei personaggi più controversi del Nuovo Testamento.

L'artista italiano Jago, l'icona Whoopi Goldberg e alcuni membri delle istituzioni locali hanno svelato a Thomas Paine Park a New York "Look Down" la grande scultura in marmo di un bambino addormentato