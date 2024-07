I versi di Valerio Magrelli sull’ipocrisia della società

I versi di Valerio Magrelli offrono una riflessione profonda sulla natura dell’autoinganno e dell’elusione della verità.

L’autore suggerisce che di fronte alla realtà scomoda o dolorosa, gli esseri umani tendono a evitarla in due modi principali: chiudendo gli occhi, ossia rifiutandosi di vedere ciò che è davanti a loro, o distogliendo lo sguardo, ossia guardando deliberatamente altrove. Questi sono atteggiamenti comuni e spesso automatici che le persone adottano per proteggersi dall’affrontare ciò che è evidente e ineludibile.

La terza via che Valerio Magrelli introduce “basta che lo spettacolo venga deviato altrove” è particolarmente significativa nel contesto della società moderna, caratterizzata da una continua distrazione e da un sovraccarico di informazioni. In questa prospettiva, la realtà può essere occultata non solo attraverso un atto di volontà personale, ma anche attraverso la manipolazione esterna dell’attenzione. I media, la politica, e le dinamiche sociali possono facilmente deviare l’attenzione pubblica verso argomenti meno rilevanti o più piacevoli, allontanando così le persone dalle questioni cruciali e dai problemi più urgenti.

Questi versi, quindi, non si limitano a descrivere un comportamento individuale, ma toccano anche una dimensione collettiva e culturale. Nella nostra era, dove l’informazione è abbondante e immediata, la capacità di deviare l’attenzione diventa un potente strumento di controllo. La “deviata altrove” dello “spettacolo” può essere vista come una metafora della società dell’informazione e dello spettacolo, in cui la superficialità e la distrazione prevalgono spesso sulla riflessione e sull’approfondimento.

Come resistere all’ipocrisia

In conclusione, Valerio Magrelli con questi versi ci invita a una maggiore consapevolezza per eludere l’ipocrisia che imperversa la nostra società; ci sollecita a riconoscere i meccanismi con cui neghiamo la realtà e a resistere alla tentazione di deviare lo sguardo. Solo affrontando direttamente l’evidenza possiamo sperare di comprendere pienamente la nostra condizione e di agire in modo significativo.

Qua di seguito possiamo leggere la poesia intera, augurandoci che ogni cosa che vedremo non finirà mai su un binario morto ad uno scalo merci della moralità:

Scalo merci della moralità Esistono due modi per negare l’evidenza:

chiudere gli occhi oppure

distogliere lo sguardo.

Talvolta, tuttavia, si dà una terza strada:

basta che lo spettacolo venga deviato altrove.

Se l’anatra fissa tranquilla l’ingiustizia

cui prende parte, questo è perché l’immagine,

tramite la pupilla, cambia rotaia

e arriva nel cervello della lepre,

sul suo binario morto,

come a uno scalo merci della moralità.

Valerio Magrelli