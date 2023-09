Il 26 settembre 1888 nasceva a St. Louis (Missouri, Stati Uniti) Thomas Stearns Eliot, uno dei più grandi poeti e saggisti del secolo scorso e possiamo aggiungere di tutti i tempi.

‘Per il suo eccezionale e pionieristico contributo alla poesia contemporanea”. Con questa motivazione, nel 1948, Thomas Eliot vinse il Premio Nobel per la Letteratura.

Thomas Eliot fa parte del modernismo, movimento sviluppatosi fra il 1912 e la seconda guerra mondiale che comprese e rivoluzionò tutte le arti.

Fecero parte dello stesso movimento James Joyce, Virginia Woolf ed Ezra Pound.

Le parole di Thomas Eliot hanno segnato un epoca e sono scolpite nella storia della letteratura. Per ricordarlo vogliamo condividere con voi alcuni delle sue frasi più celebri.

Le frasi più belle di Thomas Eliot

Tutto il nostro sapere ci porta più vicini alla nostra ignoranza. Dov’è la saggezza che abbiamo perso con la conoscenza?

*******************

.Il Nobel è un biglietto per il proprio funerale. Nessuno ha fatto niente dopo averlo ricevuto.

*******************

Un libro non è innocuo solo perché nessuno si sente offeso dallo stesso.

*******************

La responsabilità della tolleranza risiede in quelli che hanno una visione più grande.

*******************

Fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle; ecco quanto basta per la vita di un uomo.

*******************

È strano come le parole sono così inadeguate. Eppure, come l’asmatico che combatte per l’aria, così chi ama deve combattere per le parole.

*******************

Il fiume è dentro di noi, il mare tutto intorno a noi.

*******************

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare.

*******************

.L’unica saggezza che possiamo sperare di acquistare è quella dell’umiltà.

*******************

La poesia non è una liberazione di emozioni, ma una fuga dalle emozioni; non è l’espressione di personalità, ma una fuga dalla personalità.

*******************

La televisione è un mezzo di intrattenimento che permette a milioni di persone di ascoltare contemporaneamente la stessa barzelletta, e rimanere ugualmente sole.

*******************

Dov’è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?

*******************

Tra l’idea e la realtà cade l’ombra.

*******************

.Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè.

*******************

.L’umiltà è la virtù più difficile da conquistare; niente di più duro a morire del desiderio di pensar bene di se stessi.

*******************

La profezia è la più gratuita forma di errore.

*******************

I pensieri, in genere, sono peggiori di noi stessi.

*******************

La vera poesia può comunicare anche prima di essere capita.

*******************

In un minuto c’è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà.

*******************

Non credo che s’invecchi. Credo che quello che capita abbastanza presto nella vita è che ad una certa età ci si fermi, ristagnando.

*******************

La tradizione non si può ereditare, e chi la vuole deve conquistarla con grande fatica.

*******************

Leggo per gran parte della notte e in inverno vado al sud.

*******************

L’arte non migliora mai, ma il materiale dell’arte non è mai esattamente lo stesso.

*******************

L’ultima tentazione è il tradimento più grande: fare la cosa giusta per la ragione sbagliata.

*******************

Il progresso di un artista è un continuo sacrificio, una continua estinzione della personalità.

*******************

I poeti immaturi imitano; i poeti maturi rubano.

*******************

Il grande poeta, mentre scrive se stesso, scrive il suo tempo.

*******************

La conclusione di tutte le nostre ricerche sarà di arrivare dove eravamo partiti e di conoscere il posto per la prima volta.

*******************

Se non hai la forza di imporre le tue condizioni alla vita, devi accettare quelle che la vita ti offre.

*******************

Nessuno è esperto nell’arte della vita se non è mai stato tentato.

*******************

L’intollerabile lotta con le parole e col loro significato.

*******************

Vi mostrerò la paura in una manciata di polvere.

*******************

Un cane è solo un cane, mentre un gatto è un gatto.

*******************

L’umorismo è un modo di dire qualcosa di serio.

*******************

Non c’è causa persa, perché non c’è causa guadagnata.

*******************

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori.

*******************

Un libro non è innocuo solo perché nessuno si sente offeso dallo stesso.

*******************

Nessun poeta onesto può sentirsi mai davvero sicuro del valore permanente di ciò che ha scritto: può aver sprecato il suo tempo e sconvolto la sua vita per niente

*******************

Amore è per se stesso immobile, soltanto causa e fine di movimento.

*******************

La cosa notevole della televisione è che permette a parecchi milioni di persone di ridere alla stessa barzelletta e tuttavia sentirsi soli.

*******************

Tu sei la musica mentre la musica continua.

*******************

Il tempo presente e il tempo passato forse sono entrambi presenti nel tempo futuro.

*******************

La prima condizione per comprendere un Paese straniero, è annusarlo.

*******************

Nascere, copulare, morire. Questi sono i fatti quando si arriva al sodo

*******************

Perché le parole dello scorso anno appartengono al linguaggio dell’anno scorso e le parole del prossimo anno aspettano una nuova voce.

*******************

Non credo che s’invecchi. Credo che quello che capita abbastanza presto nella vita è che ad una certa età ci si fermi, ristagnando.

******************

È strano, non è così, che un uomo debba avere una passione bruciante per fare qualcosa per la quale gli mancano le capacità.

*******************

Quando giunge la morte, la grande riconciliatrice, non è mai della nostra tenerezza che ci pentiamo, ma della nostra severità.

© Riproduzione Riservata