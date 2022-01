Sanremo 2022

Il festival di Sanremo sta per iniziare e noi abbiamo scelto 25 frasi tratte dalle canzoni in gara. Quale è la vostra preferita?

Oramai ci siamo: martedì 1° febbraio inizia la 72° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo sarà Amadeus ad avere il ruolo di direttore artistico e quindi a lui, insieme alla Commissione Musicale, è spettata la scelta dei cantanti in gara. Il Festival di Sanremo 2022 si articolerà in cinque Serate, comprensive di anteprime, trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2022.

I protagonisti

Quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti”: non ci saranno quindi le “Nuove Proposte”. I Giovani si sono sfidati a dicembre e tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big. Il cast di Sanremo 2022 vedrà salire sul palco dell’Ariston leggende della musica italiana come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Donatella Rettore e Iva Zanicchi, ma anche i giovani cantanti più amati dal popolo dei ragazzi come Blanco, Mahmood, Rkomi, Aka 7even, Sangiovanni. In una gara che vedrà sfidarsi ben sette vincitori del Festival delle passate edizioni, non mancheranno novità e artisti da scoprire come Ditonellapiaga a Giovanni Truppi.

Per tutti e 25 sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore. Torna la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno un brano degli Anni ’60, ’70, ’80 o ’90.

Sanremo 2022, gli “scrittori” che saliranno sul palco dell’Ariston Tra cantanti e superospiti, scopriamo chi sono alcuni degli artisti protagonisti di Sanremo 2022 che hanno anche pubblicato un libro di recente

Sanremo 2022, le frasi più belle tratte dalle 25 canzoni in gara

La settimana di Sanremo è sempre colma di pettegolezzi e aneddoti da raccontare e noi vogliamo prepararvi alla kermesse musicale segnalandovi le frasi più belle tratte dalle 25 canzoni in gara.

Achille Lauro – “Domenica”

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Aka 7even – “Perfetta così”

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Elisa – “O forse sei tu”

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

Emma – “Ogni volta è così”

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide

Lo sai, per sopravvivere, semplifichiamo il più possibile.

Ma cosa c’è di semplice?

Amore mio

Che ridere.

Giusy Ferreri – “Miele”

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Ho trovato la calma però non è niente di che

Non ha niente di me

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Irama – “Ovunque sarai”

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Ma quale amore, per troppe volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sulla pelle poi si confonde

Quando le labbra vogliono poggiarsi altrove

E anche solo a pensarci mi fa male tantissimo

Mahmood e Blanco – “Brividi”

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Matteo Romano – “Virale”

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Rkomi – “Insuperabile”

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Sangiovanni – “Farfalle”

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

Tananai – “Sesso occasionale”

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno