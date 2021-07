le canzoni più belle

E’ ancora forte l’emozione per la scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio 2021 in seguito ad una lunga malattia. Dagli anni Sessanta ad oggi, la Carrà è stata l’indiscussa regina della televisione italiana. Conduttrice, showgirl, ballerina, cantante: Raffaella ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 22 dischi tra platino e oro, regalandoci canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana.

Raffaella Carrà, le 10 frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Per celebrare la sua prestigiosa carriera da cantante, abbiamo selezionato 10 frasi tratte da 10 delle più famose canzoni di Raffaella Carrà.

Ballo ballo/Dammi un bacio

Dammi un bacio, dammi un bacio, / Dammi un bacio qui! / Io ti amo, io ti amo / Anche quando è Lunedì

Ma che musica maestro

Viva le feste se in un mese son cento in più / Viva le feste se in un anno son mille in più

Tuca tuca

È tanto bello star con te, / E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te.

Rumore

E ritornare al tempo che c’eri tu / Per abbracciarti e non pensarci più su / Ma ritornare ritornare perché /

Quando ho deciso che facevo da me

A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento / Portalo in fondo ad un cielo blu / Le sue paure di quel momento / Le fai scoppiare soltanto tu

Fiesta

Gli dicevo: “Senza di te, cosa farei senza di te?” / E ho capito che non si deve dire mai la verità / Ecco perché faccio questa festa senza di te

Tanti auguri

Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po’ più in là / Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha

Fatalità

Io / Son sempre io / Sono l’unica che / Capisce te / E rivive con te / La poesia / Delle piccole cose

Pedro

Altro che ragazzino / Che perbenino / Sapeva molte cose più di me / Mi ha portato tante volte a veder le stelle / Ma non ho visto niente di Santa Fè

E salutala per me

Lo so che nell’amore / C’è chi vince e c’è chi perde / E stasera ho perso te / Ma / Spero solo che nel tempo / Chissà dove chissà quando / Tu pensi a me