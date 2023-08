Le frasi sui gatti dei grandi autori e artisti

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Scopri le frasi sui gatti belle, originali, emozionanti e divertenti dei più grandi personaggi internazionali per celebrare i piccoli felini domestici

I gatti sono tra gli animali più amati dei grandi autori e artisti internazionali. Per celebrare i piccoli felini domestici vi proponiamo le frasi sui gatti più belle, emozionanti, originali, divertenti.

Un frasario ideale per i numerosi appassionati dei gatti che ci seguono tutti i giorni e quindi un piccolo dono da gustare a seconda delle occasioni.

Ci sono ben 2 giornate dedicate ai gatti, l’8 agosto che è la Giornata Mondiale del gatto, istituita dal IFWA e il 17 febbraio che è la Festa o Giornata Nazionale dei gatti.

Scopri le frasi sui gatti che preferisci

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola.

Jules Verne

***************

Dormi, dormi, gatto notturno con i tuoi riti di vescovo ed i tuoi baffi di pietra: ordina tutti i nostri sogni.

Pablo Neruda

***************

Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza far rumore.

Ernest Hemingway

***************

Se gli animali potessero parlare, il cane sarebbe un tipo grossolano e senza peli sulla lingua; il gatto, invece, avrebbe il raro dono di non dire mai una parola di troppo.

Mark Twain

***************

Se si potesse incrociare un uomo con un gatto, l’essere umano ne risulterebbe migliorato, ma il gatto peggiorato.

Mark Twain

***************

Come quell’ enormi sfingi distese per l’eternità in nobile posa nel deserto sabbio, essi scrutano il nulla senza curiosità, calmi e saggi.

Charles Baudelaire

***************

Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro.

Leonardo da Vinci

***************

I gattini nascono con gli occhi chiusi. Li aprono dopo circa sei giorni, danno un’occhiata in giro, poi li chiudono di nuovo per la maggior parte della loro vita.

Stephen Baker

***************

Non c’è niente di più minaccioso per la propria autostima dell’affettuoso disprezzo di un gatto amato.

Monica Edwards

***************

Anche i gatti in soprappeso conoscono per istinto la regola principale: quando si è grassi bisogna assumere pose da magri.

John Weitz

***************

La musica e i gatti sono un ottimo rifugio dalle miserie della vita.

Albert Schweitzer

***************

ll gatto firma tutti i propri pensieri con la coda.

Ramon Gomez de la Serna

***************

I cani ci insegnano ad amare; i gatti ci insegnano a vivere.

Matt Malloy

***************

I cani mangiano. I gatti pranzano.

Ann Taylor

***************

Il vostro gatto non potrà mai minacciare il vostro caseggiato abbaiando alle tre del mattino. Non attaccherà il postino né mangerà le tende, anche se può salire sulle tende per vedere come sembra la stanza dal soffitto.

Helen Powers

***************

I gatti sono più intelligenti dei cani. Non è possibile trovare otto gatti che tirino una slitta nella neve.

Jeff Valdez

***************

Quando risveglio il mio gatto, ha l’aria riconoscente di colui a cui è stata data l’occasione di riaddormentarsi.

Michel Audiard

***************

Un gatto giocherellone, con le sue capriole e i suoi modi da tigre in miniatura, è mille volte più divertente di metà della gente con cui ci tocca vivere in questo mondo.

Sidney Morgan

***************

I gatti occupano gli angoli vuoti del mondo umano. Quelli comodi.

Marion Garretty

***************

Niente è più dolce, niente dà alla pella una sensazione più Delicata, più Raffinata, più Rara che il pelo tiepido e vibrante di un Gatto.

Guy de Maupassant

***************

Chiunque sia indifferente alla bellezza, all’eleganza, all’intelligenza, all’affetto di cui è capace un gatto, è povero come chi, passeggiando d’estate per una strada di campagna è cieco ai fiori e sordo al canto degli uccelli ed al ronzio degli insetti.

Edmond Hamilton

***************

Il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura.

Ennio Flaiano

***************

Il gatto, compagno pigro e sfuggente, elettrico e carezzevole è una fonte inesauribile di enigmi, delizie e tormenti.

Desmond Morris

***************

Se i gatti potessero parlare, non lo farebbero.

Nan Porter

***************

Quando un gatto sceglie di essere gentile, è un grosso problema, perché un gatto è esigente.

Mike Deupree

***************

Come chiunque li abbia a lungo frequentati sa bene, i gatti danno prova di una pazienza infinita verso i limiti dello spirito umano.

Cleveland Amory

***************

Amo nel gatto l’indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grondaie.

Stephen Baker

***************

I gatti odiano l’acqua, è per questo che preferiscono farsi bagni di sole.

Stéphane Caron

***************

L’inconveniente di dividere il proprio letto con i gatti è che loro preferiscono dormire sopra di te, piuttosto che accanto a te.

Pam Brown

***************

Dio ha creato il gatto per dare all’uomo il piacere di accarezzare la tigre.

Fernand Méry

***************

I gatti non ci accarezzano, accarezzano se stessi su di noi

Antoine Rivarol

***************

Se fosse possibile dotare i gatti di ali, essi non si accontenterebbero di essere uccelli; sarebbero angeli.

Dick Shawn

***************

Se un pesce è la personificazione, l’essenza stessa del movimento dell’acqua, allora il gatto è diagramma e modello della leggerezza dell’aria.

Doris Lessing

***************

Il gatto appaga, e per questo è caro ai solitari, il nostro bisogno della carezza, offrendo il luogo esatto sopra se stesso.

Stéphane Mallarmè

***************

Un gatto riversa il suo corpo sul pavimento come acqua.

William Lyon Phelps

***************

Anche se ha appena distrutto un vaso Ming, farà le fusa. E di solito gli verrà perdonato tutto.

Lenny Rubenstein

***************

Il gatto è stato per me un animale socratico. Mi ha insegnato a scoprire chi ero ed anche qual era il mio posto nel mondo.

Giorgio Celli

***************

Nel cane ritroviamo e amiamo il lupo, nel gatto riconosciamo e perdoniamo la tigre.

Giorgio Celli

***************

Guardare un gatto è come guardare il fuoco: si rimane sempre incantati.

Giorgio Celli

***************

A differenza del cane che nel suo padrone vede il capo bipede, il gatto identifica nel suo padrone la figura materna.

Giorgio Celli

***************

Non è facile conquistare l’amicizia di un gatto. Vi concederà la sua amicizia se mostrerete di meritarne l’onore, ma non sarà mai il vostro schiavo.

Théophile Gautier

***************

Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell’uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo.

Doug Larson

***************

Non è possibile possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può essere con loro soci alla pari.

Sir Harry Swanson

***************

Ogni famiglia con almeno un membro felino non ha bisogno di una sveglia.

Louise A. Belcher

***************

Non c’è nulla di più dolce del sentimento di pace che infonde quando riposa, e non c’è nulla di più vivace della sua natura quando è in movimento.

Christopher Smart

***************

Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa.

Pam Brown

***************

Il gatto lecca raggi di luna nella scodella dell’acqua, pensando che siano latte.

Proverbio indù

***************

Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senz’altro un privilegio.

Beryl Reid

***************

Il gatto è un animale a scorrimento che ci scappa lasciandoci nelle mani la sua veste o i suoi pantaloni, un animale tubo in cui tutto l’essere si addensa a una estremità quando noi premiamo l’altra, un animale sfuggente che non fa che entrare e uscire dal gatto.

Eric Chevillard

***************

L’ideale della calma è in un gatto seduto.

Jules Renard

***************

Puoi tenere un cane, ma è il gatto che tiene le persone, perchè i gatti trovano che gli esseri umani siano utili animali domestici.

Georges Mikes

***************

I gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l’uomo.

Paul Gray

***************

Errare è umano, fare le fusa è felino.

Robert Byrn

***************

D’accordo, i gatti tiranneggiano, strumentalizzano, condizionano i loro padroni, ma in cambio, offrono impagabili lezioni di saggezza.

Julia Bachstein

***************

I gatti sono destinati a insegnarci che non tutto in natura ha uno scopo.

Garrison Keillor

***************

Il gatto: paziente e vigile, alterna l’impeto alla calma, l’aggressività alla dolcezza.

Henry Brunel

***************

Gli scrittori amano i gatti perché sono creature così tranquille, amabili e sagge, e i gatti amano gli scrittori per gli stessi motivi.

Robertson Davies

***************

I gatti sono gli inquilini del sole: dove c’è il sole, c’è un gatto.

Vittorio Giovanni Rossi

***************

Sembra che i gatti si attengano al principio che non fa mai male chiedere quello che si vuole.

Joseph Wood Krutch

***************

Un gatto non dormirebbe mai su un libro mediocre.

Harold Weiss

***************

Che misteriosa ricetta conoscono i gatti per saper dosare in modo così perfetto dolcezza e crudeltà, timidezza e aggressività, docilità e spirito selvaggio?

Mary S. Emilson

***************

Un cane è prosa. Un gatto è poema.

Jean Burden

***************

Un gatto è un leone in una giungla di piccoli cespugli.

Proverbio Indiano

***************

Dovremmo essere saggi la metà di quanto è saggio il gatto. E anche belli la metà.

Frank Snepp

***************

Eccomi, dice il gatto, amami come sono oppure non amarmi affatto.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Forse i gatti sono qui per insegnarci questo: a vivere l’attimo in modo così completo, con un totale coinvolgimento, che lo faccia durare in eterno.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Raramente un animale, compreso l’uomo, riesce ad essere fedele a se stesso quanto un gatto.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

I gatti non offrono molte opportunità. Provate ad abusare della fiducia di un gatto per un paio di volte e presto uscirete dalla sua vita.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Per un gatto l’idea di essere proprietà di qualcun altro è ridicola.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Il gatto non si limita a provare soddisfazione: la emana e la trasmette. Impossibile trovarsi in presenza di un gatto soddisfatto e non venirne contagiati.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Siamo propensi a interpretare come vanità, indifferenza, superiorità, arroganza o distacco quella che in realtà è una forma di autocompiacimento: perché il gatto è felice di essere se stesso.

Jeffrey Moussaieff Masson

***************

Vede un uccello, emette un suono curioso, si appiattisce, striscia come un serpente, corre senza badare dove mette i piedi. I suoi occhi iniziano a danzare.

Emily Dickinson

***************

Un gatto è bellissimo da una certa distanza: visto da vicino è un’inesauribile fonte di meraviglia.

Pam Brown

***************

I gatti, le donne e i grandi criminali hanno questo di comune, essi rappresentano un ideale inaccessibile e una capacità di amare se stessi che li rende attraenti.

Sigmund Freud

***************

La donna seduce come un gatto, il gatto seduce come una donna.

Stéphanie Hochet

***************

Il gatto esamina il lungo filo colorato ed invisibile di cui è fatto il vento.

Ernest Thompson

***************

Ogni oggetto in movimento serve ad interessare e divertire un gatto. Egli è convinto che la natura lo tenga occupato con le sue distrazioni: non può concepire che l’universo abbia altro scopo.

F.A. Paradis de Monarif

***************

Quando gioco con il mio gatto, chi mi dice che io non sia per lui un passatempo più di quanto lui lo è per me?

Michel E. De Montagne

***************

I gatti riconoscono in maniera infallibile il momento della concentrazione e s’intromettono tra essa e te.

Arthur Bridges

***************

Come ogni proprietario di gatti sa, nessuno può possedere un gatto.

Ellen Perry Berkeley

***************

Il gatto non offre servigi. Il gatto offre sé stesso. Naturalmente vuole cura e un tetto. Non si compra l’amore con niente.

William Burroughs

***************

Io non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso, mi meraviglio quando fa cose normali.

Gino Paoli

***************

I gatti pongono fissamente lo sguardo sulle cose. Poi, nell’oscurità, guardano con la luce che queste avevano e di cui si sono appropriati.

Lorenzo Olivan

***************

I gatti non è mai stato colto in una posa che non fosse fotogenica.

Lillian Jackson Braun

***************

Il gatto: un leone pigmeo che ama i topi, odia i cani e tratta con condiscendenza gli esseri umani.

Oliver Herford

***************

Non c’è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto.

Wesley Bates

***************

Il gatto è l’animale al quale il Creatore ha dato l’occhio più acuto, la pelliccia più soffice, le narici più sommamente delicate, un orecchio mobile, una zampa senza eguali e un artiglio ricurvo preso in prestito dal ramo della rosa.

Colette

***************

Ho chiamato il mio gattino Rose – ha una morbida pelliccia, come un petalo, e artigli più taglienti delle spine.

Astrid Alauda

***************

Il gatto è sempre stato associato alla luna. Come la luna vive la sua vita di notte, fuggendo dall’umanità e vagando su tetti con i suoi occhi raggianti attraverso l’oscurità.

Patricia Dale-Green

***************

Uno scrittore senza un gatto è inconcepibile. Certo è una scelta perversa, poiché sarebbe più semplice scrivere con un bufalo nella stanza piuttosto che con un gatto. Si accucciano tra i vostri appunti, mordicchiano le penne e camminano sui tasti della macchina da scrivere.

Barbara Holland

***************

Un gatto ha 40 milioni di peli: 5 milioni sulla schiena, 10 milioni sulla pancia e 25 milioni sul tuo divano.

Midas Dekkers

***************

I gatti sono degli esseri fatti per immagazzinare le carezze.

Stéphane Mallarmé

***************

Quando la chiamavo fingeva di non sentire, ma arrivava un po’ dopo quando poteva sembrare che avesse deciso di venire spontaneamente.

Arthur Weigall

***************

I gatti, come categoria, non hanno mai completamente superato il complesso di superiorità dovuto al fatto che, nell’antico Egitto, erano adorati come dèi.

Pelham Grenville Wodehouse

***************

Il gatto non fa nulla, semplicemente è, come un re.

Claudio Magris

***************

Con i gatti non si sa bene dove finisce il normale e dove inizia il paranormale.

Fernard Mèry

***************

Un gatto non farebbe mai amicizia con qualcuno che non è ben disposto verso di lui. I gatti non sbagliano mai sulle persone.

Amos Oz

***************

Il gatto permette che l’uomo lo aiuti ma, a differenza del cane, non lecca la sua mano.

Vance Packard

***************

Impossibile guardare un gatto che dorme e sentirsi nervosi.

Jane Pauley

Come tutti i nobili, lui si diletta nella caccia e nella pesca, ma detesta ogni tipo di esercizio.

Thomas Brown

***************

Avere un gatto è l’unico modo tollerabile di essere soli in due.

Gianna Manzini

***************

Chi è riuscito a creare un capolavoro come il gatto, ha acquisito il diritto di sbagliare tutto il resto. Infatti.

Alessandro Morandotti

***************

Il gatto è un lembo di notte arrotolato sullo spigolo di un tetto.

Antonio Casanova

***************

Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti.

Eckhart Tolle

***************

Il problema coi gatti è che hanno esattamente lo stesso sguardo quando osservano una farfalla o un efferato assassino.

Paula Poundstone

***************

Se un cane salta in grembo, è perché è innamorato di te; ma se un gatto fa la stessa cosa, è perché il tuo grembo è più caldo.

Alfred North Whitehead

***************

Ho molto studiato i filosofi e i gatti. La saggezza dei gatti è infinitamente superiore.

Hippolyte Taine

***************

Molti animali hanno una loro costellazione che brilla in cielo di notte. I gatti no. Ai gatti bastano i loro occhi lucenti per illuminare il cammino.

Mary S. Emilson

***************

Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe.

Sarah Thompson

***************

Il gatto è imprevedibile ed ammaliante come un’orchidea selvaggia.

Stanislao Nievo

***************

Due cose al mondo sono esteticamente perfette: il gatto e l’orologio.

Emile Auguste Cartier

***************

Vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto: trattieni gli artigli e lasciami sprofondare nei tuoi occhi belli, misti d’agata e metallo.

Charles Baudelaire

***************

L’ira del gatto è bella, bruciante di pura fiamma felina, pelo irto e scintille blu, occhi fiammanti e crepitanti.

W. S. Borroughs

***************

Mi dà sempre un brivido quando osservo un gatto che sta osservando qualcosa che io non riesco a vedere.

Eleanor Farjeon

***************

Il gatto è il più gentile degli scettici.

Jules Lemaitre

© Riproduzione Riservata