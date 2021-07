Mon Chat Pitre, la libreria dove leggere in compagnia dei gatti

Una libreria da sogno per coloro a cui piace leggere in compagnia. Mon Chat Pitre, infatti, è la libreria ad hoc per gli amanti dei gatti. Si trova ad Aix-en-Provence, in Francia e la sua caratteristica è proprio quella di ospitare i gatti salvati dai rifugi.

La libreria Mon Chat Pitre

L’idea della libreria con i gatti nasce da due giornalisti televisivi, Solène Chavanne e Jean-Philippe Doux con il comune amore per la lettura e i gatti. Ispirati ai tanti cafè che nel mondo danno la possibilità di condividere locali ed esperienze con diversi animali, questa volta hanno pensato di concretizzare il connubio vincente di libri e felini, prendendo esempio dai numerosi scrittori amanti di questi stupendi animali. In poco tempo la libreria è diventata una richiestissima meta per rilassarsi e immergersi in un’atmosfera unica.

I gatti

La libreria Mon Chat Pitre ospita ad ora sei gatti dal passato randagio. Il locale, inoltre, è previsto sul retro di uno spazio non aperto l pubblico interamente dedicato agli animali con il cibo per quando sono affamati e con le lettiere, ma anche per i momenti in cui ricercano un po’ di privacy lontano dagli occhi dei turisti. La Francia, purtroppo, detiene il primato per quanto riguarda l’abbandono degli animali. Con questa iniziativa Solène e Jean-Philippe offrono un bellissimo esempio per incentivare l’adozione e la salvaguardia degli animali randagi e ospiti di rifugi.

L’amore per questa idea ha portato spesso a chiedere ai due giornalisti di poter adottare qualche gatto della libreria, ma ciò non è possibile.