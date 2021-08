Le frasi più belle di Coco Chanel

Icone di stile

Quando pensiamo a stile, eleganza, bellezza non possiamo non prendere in considerazione la grande, unica e inimitabile Coco Chanel, la stilista francese che ha rivoluzionato il campo della moda. Uno dei suoi grandi meriti è stato quello di rivoluzionare l’immagine femminile: infatti per esempio, a seguito di un incidente, si tagliò i capelli lanciando la moda del capello corto.

Coco Chanel, un modello per le donne

Le giovani donne alla moda imitarono il suo taglio. La donna Chanel si riconosce e spicca rispetto alle altre immagini femminili perché è moderna, dinamica, lavora e quindi che non si può costringere negli abiti scomodi della Belle Èpoque. Nasce così un nuovo stile di donna, completamente lontana dai ritratti femminili precedenti, che si sposa al nuovo mondo del Novecento.

Grazie al suo carisma, al suo genio e alla sua personalità Coco Chanel è diventata un simbolo del Novecento e dei nostri giorni, continuando ad ispirare artisti e generazioni. Ecco le sue frasi più belle.

“La felicità non è altro che il profumo del nostro animo.”

“Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto.”

“Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa.”

“La forza si ottiene con i fallimenti, non con i propri successi.”

“La bellezza non sta né dentro né fuori, sta nell’aria che ti circonda.”

“La moda passa, lo stile resta.”

“Per essere insostituibili bisogna essere unici.”

“Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità.”

“La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza.“