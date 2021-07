Citazioni sbagliate

C’è una frase che conosciamo tutti. Una frase che per la forza democratica del suo messaggio è spesso citata nei discorsi di politici e oratori. Tanto da essere ripresa anche dal deputato leghista Matteo Salvini in riferimento alle tensioni che si sono verificate ieri durante un comizio a Mondragone.

Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo.

Non l’ha detta Voltaire

Evelyn Beatrice Hall è stata una scrittrice e biografa britannica che ha scritto sotto lo pseudonimo di S.G. Tallentyre. È conosciuta soprattutto per la sua biografia su Voltaire, “Gli amici di Voltaire“, completata nel 1906. Fu lei a scrivere la frase, erroneamente attribuita a Voltaire, “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” (“Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo”), come una manifestazione del pensiero di Voltaire. Tale frase è nota anche nella leggera variante, “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo”.

