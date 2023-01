Il 24 gennaio è la Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo primario che questa ricopre per il benessere della società e per lo sviluppo umano.

Ecco perché vogliamo proporre le frasi e le citazioni più belle, celebri e profonde dei grandi autori e studiosi italiani e internazionali di tutti i tempi. Possiamo scoprire anche la saggezza di alcuni proverbi sempre pronto ad offrire il loro tributo.

L’Istruzione fondamentale per la crescita e il benessere della società

L’Istruzione è fondamentale per un’educazione sana non solo dei bambini e dei giovani, ma della società intera. Solo dove c’è una buona istruzione c’è civiltà, rispetto degli altri, rispetto per il territorio e per l’ambiente, rispetto per il proprio Paese.

La scuola da questo punto di vista è il fulcro educativo di uno Stato che guarda al futuro e al benessere dei suoi cittadini. Gli insegnati sono o meglio dovrebbero essere la colonna portante del Paese e come tale rispettati e tutelati come il bene più prezioso.

Purtroppo, siamo consapevoli che in italia non è così. Gli insegnati sono diventati il bersaglio preferito degli studenti e, cosa assurda, anche dei loro genitori.

Rimaniamo senza parole quando, seguendo la cronaca, alcuni insegnati sono prima vittime del bullismo dei ragazzi e poi oggetto dell’attacco delle loro famiglie. Ma stiamo impazzendo?

L’Istruzione va sostenuta in Tv e nei media

D’altronde, cosa pretendere da una nazione in cui la propria Televisione, compreso il servizio pubblico, anziché puntare sulla cultura e sulla qualità investe le proprie energie in programmi in cui tutto il malcostume educativo appare evidente.

La rissa, l’offesa, l’insulto devono far parte del palinsesto televisivo, convinti che solo puntando sulla maleducazione si riescono a costruire gli ascolti. Purtroppo, primo complice di tale malcostume è proprio il pubblico, che dovrebbe utilizzare il proprio telecomando per spegnere tutto ciò che di negativo al Tv produce.

Ancora più assurdo è constatare che molte strutture scolastiche, dove alunni e insegnati vivono il loro confronto quotidiano, non possono essere considerate degne di un paese civile. Uno Stato che punta al benessere della propria popolazione dovrebbe garantire ai propri ragazzi e ai loro insegnati un ambiente decoroso.

Che senso ha parlare di lotta al bullismo e alla violenza verbale e fisica, quando tutte le strutture pedagogiche fondamentali quali la famiglia, la scuola, i media mettono in scena valori che enfatizzano la mala-educazione.

Quindi, proviamo a cambiare tutti e a puntare alla tutela dell’istruzione e della scuola, solo così vivremo meglio il presente e futuro.

Le frasi e le citazioni sull’importanza educativa di una sana istruzione

La scuola non deve soltanto istruire, ma anche e soprattutto educare.

Mario Lodi

************

La migliore forma di istruzione è quella che non dà solo informazioni ma fa stare in armonia con tutto quanto esiste.

Rabindranath Tagore

************

L’istruzione è una cosa ammirevole, ma è bene ricordare di tanto in tanto che niente che valga la pena imparare può essere insegnato.

Oscar Wilde

************

Se desideriamo conoscere la forza del genio umano dobbiamo leggere Shakespeare. Se vogliamo constatare quanto sia insignificante l’istruzione umana possiamo studiare i suoi commentatori.

William Hazlitt

************

L’istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola.

Albert Einstein

************

La differenza tra ciò che le persone più istruite e quelle meno istruite sanno è indicibilmente banale rispetto a ciò che è sconosciuto.

Albert Einstein

************

È, nei fatti, quasi un miracolo che i moderni metodi di istruzione non abbiano interamente strangolato la sacrosanta curiosità della sperimentazione.

Albert Einstein

************

La saggezza non è un prodotto dell’istruzione ma del tentativo di acquisirla, che dura tutta la vita.

Albert Einstein

************

Lo scopo dell’istruzione è quello di trasformare gli specchi in finestre.

Sydney J. Harris

************

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale.

Nelson Mandela

************

L’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l’istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera, che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione.

Nelson Mandela

************

L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.

Nelson Mandela

************

Evitate le costrizioni e fate in modo che l’istruzione infantile sia un modo per divertirsi. I bambini imparano giocando, l’istruzione imposta non resta nell’anima.

Platone

************

L’istruzione non getta il seme in te: fa germogliare i tuoi semi.

Khalil Gibran

************

Il vero scopo dell’istruzione è quello di mettere un individuo nella condizione di porre continuamente domande.

Mandell Creighton

************

La curiosità vivace, attenta e intrepida dei bambini va nutrita, va tenuta viva. È questa, l’istruzione.

Doris Lessing

************

L’istruzione non consiste tanto in quello che hai mandato a memoria, e nemmeno in quante cose tu conosca. È la capacità di differenziare tra ciò che conosci e ciò che non conosci.

Anatole France

************

Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi giovani.

Diogene

************

Essere la prima della classe non ha nessuna importanza, se non puoi studiare affatto. Quando qualcuno ti toglie la penna di mano, allora sì che capisci davvero quanto sia importante l’istruzione.

Malala Yousafzai

************

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.

Malala Yousafzai

************

L’istruzione è la sola soluzione ai mali del mondo. L’istruzione potrà salvare il mondo.

Malala Yousafzai

************

Dopo il pane, l’istruzione è il primo bisogno di un popolo.

Georges Jacques Danton

************

Ogni istruzione seria s’acquista con la vita, non con la scuola.

Lev Tolstoj

************

Non sai… che un bambino malamente istruito è più distante dall’essere saggio di uno non istruito affatto?

Jean-Jacques Rousseau

************

Si è curiosi soltanto nella misura in cui si è istruiti.

Jean-Jacques Rousseau

************

Noi siamo nati deboli, abbiamo bisogno di forza; impotenti, abbiamo bisogno di aiuto, sciocchi, abbiamo bisogno della ragione. Tutto ciò che ci manca alla nascita, tutto ciò che ci serve quando arriviamo alla proprietà di un uomo, è il dono dell’istruzione.

Jean-Jacques Rousseau

************

Sono in un certo modo meno interessato al peso e alle circonvoluzioni del cervello di Einstein che alla quasi certezza che persone di eguale talento hanno vissuto e sono morte nei campi di cotone e nelle fabbriche.

Stephen Jay Gould

************

L’istruzione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell’esperienza.

John Dewey

************

L’istruzione non è la preparazione alla vita, l’istruzione è la vita stessa.

John Dewey

************

L’istruzione è l’arte di rendere l’uomo etico.

Friedrich Hegel

************

La storia del genere umano diventa sempre più una gara fra l’istruzione e la catastrofe.

H.G. Wells

************

La scarsa considerazione che la nostra classe politica e in particolare quella più recente riserva all’istruzione, all’università e alla ricerca è la conseguenza del basso livello culturale della gran maggioranza degli eletti in Parlamento.

Margherita Hack

************

È mille volte meglio avere buonsenso senza istruzione che avere istruzione senza buonsenso.

Robert Green Ingersoll

************

E’ sempre più semplice rendere istruite persone ignoranti che ri-educare persone istruite male.

Herbert Shelton

************

L’istruzione senza valori, per quanto sia utile, sembra rendere l’uomo un diavolo più intelligente.

CS Lewis

************

L’istruzione sembra importante finché non incappiamo in stupidi istruiti.

Nicolás Gómez Dávila

************

Com’è possibile che i bambini sono così intelligenti, mentre la maggior parte degli adulti sono stupidi? Deve dipendere dall’istruzione.

Alexandre Dumas

************

Dobbiamo lavorare seriamente per alzare la qualità dell’istruzione, creare un sistema in cui la scelta di continuare gli studi sia percepita pienamente come un vero e proprio investimento.

Tito Boeri

************

Qualunque sia il costo delle nostre biblioteche, il prezzo è comunque a buon mercato rispetto a quello di una nazione ignorante.

Walter Cronkite

************

Non dovremmo assolutamente promuovere un’istruzione che sia simile ad un supermercato dove si comparano i prezzi.

Shirley Williams

************

Se praticassimo la medicina come pratichiamo l’istruzione, cercheremmo il fegato nella parte destra e sinistra ad anni alterni.

Alfred Kazin

************

Senza istruzione corriamo il rischio di prendere sul serio le persone istruite.

GK Chesterton

************

L’idea di istruzione è stata così legata alle scuole, alle università, ai professori, che molti presumono non ci sia altro modo per istruirsi, ma l’istruzione è disponibile a chiunque abbia a portata di mano una biblioteca, un ufficio postale, o anche un’edicola.

Louis L’Amour

************

Le persone meglio istruite sono quelle che stanno sempre imparando, sempre assorbendo conoscenza da ogni possibile fonte e ad ogni opportunità.

Orison Swett Marden

************

L’istruzione fa delle macchine che agiscono come uomini e produce uomini che agiscono come macchine.

Erich Fromm

************

L’istruzione è la chiave per aprire la porta d’oro della libertà.

George Washington Carver

************

Oggi dire che l’istruzione è fondamentale è una verità lapalissiana, ma in realtà è necessario ricordare a noi stessi lo scopo più vasto dell’istruzione. Dopo tutto, a che serve l’accumulo di conoscenza, se non porta a una vita più felice?

Dalai Lama

************

Troppa giovinezza e troppa vecchiaia impacciano lo spirito, così come troppa o troppo poca istruzione.

Blaise Pascal

************

Istruzione. Quella dote che spiega al saggio e nasconde allo stolto i motivi della loro incapacità di capire.

Mark Twain

************

Non ho mai permesso che i miei studi interferissero con la mia istruzione.

Mark Twain

************

L’istruzione: il percorso dall’ignoranza arrogante alla miserabile incertezza.

Mark Twain

************

Istruzione è imparare ciò che non sapevi nemmeno di non sapere.

Daniel J. Boorstin

************

Certe persone sarebbero meno stupide, se fossero meno istruite.

Paul Brulat

************

La mia istruzione è stata un disastro. Sono andato in una serie di scuole per professori mentalmente disturbati.

Woody Allen

************

Leggere e scrivere, aritmetica e grammatica non costituiscono l’educazione, non più di quanto coltello, forchetta e cucchiaio costituiscano un pasto.

John Lubbock

************

L’istruzione ha prodotto un gran numero di persone capaci di leggere ma incapaci di distinguere quello che merita di essere letto.

George Macaulay Trevelyan

************

Non rimpiangere mai il denaro che spendi per la tua propria istruzione.

Jim Rohn

************

Senza l’istruzione, le migliori leggi restano inutili.

Vincenzo Cuoco

************

Se hai un progetto per un anno, coltiva del riso; se stai progettando per un decennio, pianta degli alberi; se stai progettando per tutta la vita, istruisci le persone.

Proverbio cinese

************

La società è colpevole di non dare gratuitamente l’istruzione ed è responsabile delle tenebre che produce.

Victor Hugo

************

Istruire significa costruire.

Victor Hugo

************

Le persone istruite non condividono una comune massa di informazioni, ma un comune stato mentale.

Mason Cooley

************

Una persona con una laurea è una persona che sa meglio destreggiarsi nell’oceano della formazione. Ha ricevuto un orientamento.

Maria Montessori

************

Il risultato più elevato dell’istruzione è la tolleranza.

Helen Keller

************

Le cinque cose più importanti nella vita sono la salute, l’istruzione e il benessere. Le ultime due le ho dimenticate.

Chuck Berry

************

La vera istruzione è l’architettura dell’anima.

William Bennett

************

L’istruzione alimenta il dubbio e la curiosità: dev’essere di tutti, come vuole la Costituzione, in modo che dalla scuola escano cittadini, non sudditi.

Daniele Luttazzi

************

L’istruzione dava importanza a noi poveri. I ricchi si sarebbero istruiti comunque. La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il dispari cominciava fuori.

Erri De Luca

************

L’istruzione non finisce mai, Watson. Si tratta di una serie di lezioni, con la più grande per l’ultima.

Arthur Conan Doyle

************

Lo scopo dell’istruzione non è la conoscenza dei fatti, ma dei valori.

William Ralph Inge

************

Abbi cura di lasciare i tuoi figli ben istruiti piuttosto che ricchi, perché le speranze degli istruiti sono migliori del benessere degli ignoranti.

Epitteto

************

L’istruzione è un tesoro che seguirà ovunque il suo proprietario.

Proverbio cinese

************

L’istruzione è la trasmissione della civiltà.

Will Durant

************

Un paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano o i costi sono eccessivi. Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere.

Italo Calvino

************

L’ordine della natura non stabilisce nella società altra ineguaglianza che quella dell’istruzione e della ricchezza; estendendo l’istruzione attenuerete contemporaneamente gli effetti di queste due cause di distinzione.

Nicolas De Condorcet

************

Il segreto della libertà sta nell’istruire le persone, mentre il segreto della tirannia è nel tenerle nell’ignoranza.

Maximilien De Robespierre

************

L’istruzione è un debito dovuto dal presente alle future generazioni.

George Peabody

************

L’obiettivo principale dell’educazione nelle scuole dovrebbe essere quello di creare uomini e donne che siano capaci di fare cose nuove, non soltanto di ripetere semplicemente ciò che le altre generazioni hanno fatto.

Jean Piaget

************

Lo scopo dell’istruzione è quello di sostituire una mente vuota con una mente aperta.

Malcolm Forbes

************

Un uomo privo di istruzione è un mondo al buio.

Baltasar Gracián