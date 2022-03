La citazione del giorno

Oggi vi proponiamo un messaggio di pace pronunciato dal grande Nelson Mandela. Quello di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace nel 1993, è infatti un invito a perseguire la pace con tenacia e dedizione, senza arrendersi di fronte agli ostacoli che si incontrano lungo il cammino. Un messaggio ricco di speranza, come la speranza è quella che si trovi presto un accordo che faccia cessare il conflitto in Ucraina.

La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare.

Nelson Mandela, l’eroe della lotta contro il razzismo

Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica, eletto dopo la segregazione. Premio Nobel per la Pace nel 1993, Mandela è passato alla storia per aver sconfitto l’apartheid. Mandela è, infatti, l’eroe simbolo della lotta contro il razzismo, entrando nella storia per il suo coraggio, per il suo vissuto e per ciò che ha lasciato in eredità al mondo moderno.

Perché la pace si realizzi, ci insegna Nelson Mandela, occorre lottare per essa. E, anche quando il buio sembra trionfare sulla luce, non dobbiamo smettere di sognare. Come possiamo, infatti, anelare a un futuro di pace, senza nutrire la speranza che questa possa davvero realizzarsi? Dietro ogni grande passo dell’umanità, c’è un sogno.

A insegnarcelo sono stati uomini e donne del passato, che con tenacia e coraggio non ha mai smesso di inseguire il loro sogno di pace. Un sogno che non conosce razza, né religione, a cui hanno dato voce personaggi memorabili del passato, da Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Martin Luther King. Fino alla giovanissima Malala, che scrive: “Io mi dicevo che se vuoi conquistare un obiettivo devi andare avanti, anche se sul tuo cammino ci sono grandissime difficoltà”.

Nelson Mandela nasce il 18 luglio 1918 a Mvezo in Sudafrica. Studia legge e fin da subito diventa uno dei leader del movimento anti-apartheid con un ruolo determinante nella caduta di tale regime, anche se questo gli costò il carcere per gran parte degli anni dell’attivismo anti-segregazionista. Viene eletto presidente nel 1994, nelle prime elezioni multirazziali del Sudafrica e rimane in carica fino al 1999. Il suo partito, l’African National Congress, è rimasto da allora ininterrottamente al governo del paese. Alla fine del suo mandato presidenziale, si ritira dalla vita politica ma continua a portare avanti il suo impegno e la sua azione di sostegno alle organizzazioni per i diritti sociali, civili e umani.