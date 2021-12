L’insegnamento di Desmond Tutu sulla speranza

La frase del giorno

Il 26 dicembre è scomparso l’Arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1984, che insieme a Nelson Mandela si batté per sconfiggere l’apartheid. Per ricordarlo vi proponiamo questo suo pensiero sulla speranza.

“La speranza è la capacità di vedere la luce nonostante le tenebre.”

Cosa significa speranza

Desmond Tutu è stato un grande dispensatore di speranza. La sua forza d’animo, unita alla sua fede e alla sua determinazione, sono stati fondamentali per portare avanti i suoi ideali di libertà ed eguaglianza nel mondo e nella sua terra devastata dall’apartheid. La speranza è stata lo strumento fondamentale nella vita e nella missione dell’Arcivescovo e ha fatto in modo che questa si spargesse nel mondo intero per le più svariate situazioni. Per Desmond Tutu, dunque, avere speranza fa in modo che si riesca a vedere la luce nonostante il buio che ci circonda. La speranza è un dono e un potere, cos’ grande da non farci sentire persi.

Desmond Tutu

Desmond Tutu è nato a Klerksdorp il 7 ottobre del 1931 ed è morto a Città del Capo il 26 dicembre 2021. È stato un arcivescovo anglicano e attivista sudafricano, che raggiunse una fama mondiale durante gli anni Ottanta come oppositore dell’apartheid. Tutu è stato il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo, in Sudafrica, e primate della Chiesa anglicana dell’Africa meridionale. Vinse il premio Nobel per la pace nel 1984. Tutu è sempre stato attivo nella difesa dei diritti umani e ha usato la sua elevata posizione per lottare a favore degli oppressi. Ha lottato per sconfiggere AIDS, tubercolosi, povertà, razzismo, sessismo, omofobia e transfobia. Ha redatto diversi libri con i suoi discorsi e le sue dichiarazioni.

