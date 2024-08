I versi di Guido Gozzano che invocano l’accendersi dei sensi

Guido Gozzano (19 dicembre 1883 – Torino 9 agosto 1916) con questi versi tratti dalla poesia “Il buon compagno” vuole evocare un sentimento di profonda riflessione sulla natura dei sentimenti umani, distinguendo tra il vero amore e l’attrazione sensuale, e mettendo in luce il dolce e ingannevole potere dell’illusione. Questa poesia offre uno sguardo penetrante su come i sensi e i desideri possano travolgere l’animo umano, portandolo a confondere l’intensità di un momento passeggero con qualcosa di molto più profondo e significativo.

Non fu l’Amore, no. Furono i sensi

curiosi di noi, nati pel culto

del sogno… E l’atto rapido, inconsulto,

ci parve fonte di misteri immensi.

Guido Gozzano e giovanili sensi in festa

Guido Gozzano, poeta crepuscolare, è noto per la sua visione disincantata della realtà e per la sua capacità di esplorare le sfumature più sottili delle emozioni umane. Nei versi citati, il poeta riflette su un’esperienza che, sebbene possa sembrare intrisa di amore, è in realtà guidata dai sensi e dal desiderio più che da un vero sentimento amoroso. La distinzione tra amore e desiderio fisico è centrale in questi versi, dove l’atto impulsivo, quasi inconsapevole, viene confuso con qualcosa di sacro e profondo.

La descrizione di Guido Gozzano fa emergere una verità universale: i sensi, con la loro forza immediata e travolgente, possono ingannare, facendo credere che una semplice esperienza sensuale abbia un significato più profondo di quanto non abbia realmente. Il poeta non nega la bellezza o l’intensità di queste esperienze, ma le colloca nella giusta prospettiva, sottolineando come, spesso, esse siano solo un’illusione momentanea, una manifestazione del nostro desiderio di trovare un significato più grande in ogni azione.

Il “culto del sogno” di cui parla Guido Gozzano rappresenta la tendenza umana a idealizzare e a cercare significati nascosti nelle esperienze quotidiane. Questo culto è alimentato dalla nostra vulnerabilità e dal nostro bisogno di dare un senso alla vita, trasformando ogni gesto o emozione in un simbolo di qualcosa di più vasto e misterioso. Tuttavia, questa idealizzazione può portarci a confondere l’apparenza con la realtà, facendoci attribuire un valore eccessivo a ciò che, in fondo, potrebbe essere solo un impulso passeggero.

Guido Gozzano riconosce che l’atto rapido e inconsulto – un’esperienza guidata dai sensi più che dal cuore – può sembrare, in un primo momento, una porta verso misteri profondi. Ma è proprio qui che risiede l’inganno: ciò che sembra promettere una comprensione superiore si rivela spesso una semplice esperienza terrena, priva della profondità che ci sforziamo di attribuirle. La poesia diventa così un monito a non lasciarsi ingannare dalle apparenze e a riconoscere i limiti del desiderio umano.

Uno degli elementi centrali del discorso di Guido Gozzano è la dicotomia tra amore e desiderio. L’amore, inteso come un sentimento profondo e duraturo, viene contrapposto al desiderio, che è fugace e spesso superficiale. I versi suggeriscono che il vero amore va oltre i sensi, toccando le corde più profonde dell’anima, mentre il desiderio è qualcosa di più immediato e legato alla fisicità.

Tuttavia, Guido Gozzano non condanna il desiderio in sé; riconosce che esso è una parte naturale e inevitabile dell’esperienza umana. Ciò che mette in discussione è l’illusione che il desiderio possa essere equiparato all’amore o che possa portare a una comprensione più profonda del mistero dell’esistenza. Invece, egli invita a riconoscere il desiderio per ciò che è: un’esperienza intensa ma momentanea, che può arricchire la vita ma che non deve essere confusa con qualcosa di più elevato.

L’Esperienza Umana come Gioco di Apparenze

Infine, la riflessione di Guido Gozzano si inserisce in un discorso più ampio sull’esperienza umana come un gioco di apparenze, dove ciò che sembra sacro e misterioso può, in realtà, essere solo un’illusione. Questo gioco di apparenze è particolarmente evidente nelle relazioni umane, dove il desiderio, l’attrazione e l’amore si intrecciano in modi complessi e spesso ingannevoli.

La poesia di Guido Gozzano ci invita a riflettere su come spesso cerchiamo di dare un significato più profondo alle nostre esperienze per trovare un senso nella vita. Tuttavia, il poeta ci avverte di non perdere di vista la realtà e di riconoscere che, a volte, ciò che ci appare come fonte di misteri immensi è in realtà solo un atto inconsulto, guidato dai sensi e destinato a svanire come un sogno al risveglio.

In conclusione, i versi di Guido Gozzano ci offrono una meditazione sottile e disincantata sulla natura del desiderio umano, sulla nostra inclinazione a idealizzare le esperienze sensuali e sull’importanza di distinguere tra l’apparenza e la realtà. In un mondo dove i sensi possono facilmente ingannarci, il poeta ci esorta a cercare una comprensione più profonda e autentica delle nostre emozioni, senza cedere alla tentazione di confondere l’illusione con la verità.

Se vi è piaciuto questo articolo, al link seguente potere immergervi nella poesia di Gozzano “Dicembre“

© Riproduzione Riservata