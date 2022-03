La guerra e la dignità dell’uomo secondo Oriana Fallaci

la frase del giorno

Quanti danni provoca una guerra? Sicuramente, ne provoca molti e di grave entità. Scopriamo insieme, a tal proposito, una frase di Oriana Fallaci che oggi è più attuale che mai.

“Quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una guerra ingiusta, frantuma la dignità dell’uomo”

Oriana Fallaci e i conflitti bellici

Oriana Fallaci si è misurata tante volte con gli orrori della guerra, tanto che nel 1969 ha pubblicato “Niente e così sia”, un libro che raccoglie tutte le esperienze belliche vissute e documentate dall’autrice. Scrittrice, giornalista, inviata speciale all’estero, Fallaci ha viaggiato molto e conosciuto da vicino le dinamiche di conflitti importanti come la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam. Criticando tutte le fazioni in Vietnam, Oriana Fallaci documenta per anni ciò che lei stessa definirà “una sanguinosa follia”.

La guerra secondo Oriana Fallaci

Ma cos’è la guerra, secondo Oriana Fallaci? Quanti e quali danni provoca all’umanità? Questa “sanguinosa follia”, di cui la donna ha scritto per anni, logora l’uomo dall’interno, minando ciò che è più importante nella sua esistenza: la dignità. Un uomo che non ha la propria dignità, non è un uomo.

Combattendo, l’essere umano usa violenza agli altri ed anche a se stesso, annientando, poco a poco, il rispetto di sé e l’amor proprio. Coloro che tornano dalla guerra – che siano vincitori o vinti non importa – faticano a rientrare nella vita di tutti i giorni. Gli orrori vissuti sono troppi e indescrivibili. Hanno visto i loro compagni morire, hanno ferito e ucciso degli sconosciuti per ottenere la vittoria. Che si vinca o si perda, la violenza e la morte entrano prepotenti nella coscienza dell’uomo che ha fatto in battaglia.

Le guerre ingiuste

Fallaci, nella sua frase, parla in particolare di “guerre ingiuste”. Sulla natura dei conflitti bellici si sono scritte pagine e pagine di libri. Ci sono guerre utili e inutili, giustificabili e ingiustificabili? Secondo alcuni sì, secondo altri no. Ciò che è indubbio, è che di guerre ingiuste ne esistono molte, troppe, al giorno d’oggi, in Ucraina ma non solo. Sono proprio queste a “frantumare” più di tutte, secondo Oriana Fallaci, la dignità dell’uomo.