frasi d'autore

Proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, il 15 maggio si celebra la Gionata internazionale delle famiglie. L’Onu considera infatti la famiglia come il “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”. Sin dalle sue origini, l’obiettivo dell’Intenational day of families è far riflettere sull’importanza della famiglia.

Il ruolo delle famiglie oggi

Un ruolo, quello del nucleo familiare, che alla luce degli ultimi tempi con la pandemia ha vissuto problematiche maggiori, dovute al periodo ed all’aumento delle ore trascorse sotto lo stesso tempo durante il lockdown. Un periodo che, se da un lato ha messo a dura prova le famiglie di tutto il mondo, dall’altro ne ha potuto saldare ancor di più i principi ed il bisogno di fare riferimento ai membri stretti che compongono il nucleo familiare.

Perché celebrare le famiglie

La Gionata internazionale delle famiglie è l’occasione per aumentare la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che le caratterizzano. Spesso ci si interroga su quale sia la definizione più esatta di famiglia. Da qualche anno la dicitura ufficiale delle festa è cambiata in Gionata internazionale delle famiglie, con la forma al plurale. Questa decisione nasce in modo da includere tutti i diversi modelli di famiglia, incluse quelle omosessuali, in quanto oggi la famiglia può assumere diverse, a seconda dei contesti sociali e delle località in cui essa si viene a costituire.

Aforismi e frasi sulla famiglia

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno.

(Michel de Montaigne)

Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia.

(Mahatma Gandhi)

La forza di una nazione deriva dall’integrità della casa.

(Confucio)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più.

(John Garland Pollard)

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia.

(Fëdor Dostoevskij)

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana.

(Papa Giovanni XXIII)

Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia le idee di cui viviamo così come la malattia di cui morremo.

(Marcel Proust)

Quando non si minaccia, ma si ragiona, quando non si ha paura ma ci si vuole bene, quando Dio è il padrone di casa, allora nasce la famiglia.

(Giovanni Bosco)

La famiglia è la patria del cuore.

(Giuseppe Mazzini)

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo.

(Lev Tolstoj)

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre.

(Henry Ward Beecher)