“Nel biennio 2018-2019 il numero di famiglie in Italia, stabile rispetto al biennio precedente, è 25 milioni e 700 mila

La tendenza alla semplificazione delle strutture familiari che ha interessato l’Italia negli ultimi decenni è confermata: all’aumento del numero di famiglie, cresciuto di oltre 4 milioni nel volgere di vent’anni, corrisponde una progressiva riduzione della dimensione delle stesse per effetto soprattutto dell’aumento delle famiglie unipersonali.

Il profilo delle famiglie italiane, e i mutamenti che le hanno investite, sono il risultato delle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato il Paese negli ultimi decenni e riflettono le specificità che contraddistinguono le diverse aree territoriali. […] La gran parte delle famiglie, il 62,8 per cento, è composta da un solo nucleo familiare; si tratta soprattutto di coppie con figli, il 33,0 per cento del totale delle famiglie, che un tempo rappresentavano la tipologia familiare più numerosa e che negli ultimi anni è stata raggiunta e superata dalle famiglie unipersonali. In calo rispetto al biennio precedente anche le coppie senza figli (19,6 per cento del totale delle famiglie nel 2018-2019, rispetto al 20,1 per cento del biennio precedente), mentre una famiglia su dieci è formata da un nucleo monogenitore, prevalentemente di madri sole (8,2 per cento). Le famiglie senza nucleo rappresentano complessivamente il 35,6 per cento delle famiglie e sono costituite per la quasi totalità da persone che vivono da sole, e per il 2,3 per cento da persone conviventi tra cui non sussistono legami di coppia o di tipo genitore-figlio. Le famiglie costituite da due o più nuclei restano una tipologia residuale, stabile al 1,5 per cento del totale delle famiglie.