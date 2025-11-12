Frasi sulla gentilezza e aforismi da dedicare per trasmettere cortesia e amabilità

Frasi sulla gentilezza per contribuire a creare un mondo migliore. La gentilezza rappresenta un valore universale e un pilastro fondamentale delle interazioni umane. Essa spesso viene erroneamente confusa con la debolezza; al contrario, invece, rappresenta una vera e propria forza etica e un atto di volontà consapevole che migliora sia chi la esercita sia chi la riceve.

Pensatori come Schopenhauer la definivano la “più bella manifestazione dello spirito umano” e l’unica risorsa che non si perde e non si consuma. Nel mondo frenetico e spesso individualista di oggi, la gentilezza è diventata una risorsa cruciale, capace di creare connessioni, disinnescare i conflitti e costruire un clima di fiducia e rispetto reciproco, agendo come l’elemento catalizzatore di un ambiente più positivo e cordiale.

La Giornata mondiale della gentilezza

Un valore fondamentale a cui viene dedicato ogni anno un apposito momento, il 13 novembre: la Giornata mondiale della gentilezza, istituita per guardare oltre se stessi e aprirsi agli altri, perché un gesto cortese o una parola buona può fare la differenza.

La Giornata mondiale della gentilezza si celebra ogni anno il 13 novembre in quanto nel 1997 a Tokyo si tenne la giornata d’apertura della Conferenza del “World Kindness Movement”, che si chiuse con la firma della Dichiarazione della Gentilezza.

Mai come oggi, in un mondo caratterizzato dalle guerre e in una società dove sentimenti come l’odio sono purtroppo sempre più diffusi, abbiamo bisogno di riscoprire e coltivare il valore della gentilezza e allontanare l’arroganza, l’inciviltà e tutte le diverse forme ed espressioni di violenza.

Tutti i giorni, non solo durante ricorrenze come la Giornata mondiale della gentilezza, occorre riscoprire il valore dei gesti e delle parole gentili a cominciare dal proprio vicinato: rivolgere un pensiero gentile tra vicini di casa, un’attenzione in più verso coloro con cui condividiamo la giornata a lavoro, sui mezzi, in casa con la propria famiglia e il proprio partner. Ecco che, a volte, anche solo una frase gentile può fare del bene agli altri e, perché no, anche a noi stessi.

A volte bastano veramente pochissime mosse per essere gentili e migliorare (e migliorarsi) la giornata. Spesso però ci si dimentica di queste piccolezze, quando invece risultano fondamentali per contribuire a vivere in un mondo migliore.

Frasi sulla gentilezza

Voi cosa fate solitamente per essere gentili? Magari potreste iniziare dedicando a qualcuno una di queste frasi sulla gentilezza.

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?

Jean Jacques Rosseau La gentilezza nelle parole crea confidenza; nel pensiero crea profondità; la gentilezza nel dare crea amore.

Laozi Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’uomo che quello di essere gentile.

Ludwig van Beethoven Nella vita umana tre cose sono importanti. La prima è essere gentili. La seconda è essere gentili. e la terza è essere gentili.

Henry James

Venimmo per portare la gentilezza, ma non ci fu concesso di essere gentili.

Samuel Beckett

Un po’ di gentilezza verso una persona vale più di un grande amore verso l’umanità intera.

Richard Dehmel

Sei tutto ghiaccio; la tua gentilezza raggela.

William Shakespeare

La società in cui la gentilezza non viene apprezzata si disgrega.

Tenzin Gyatso

La malattia è il dottore a cui si dà più ascolto. Alla gentilezza ed alla saggezza noi facciamo soltanto delle promesse; al dolore, noi obbediamo.

Marcel Proust

Cerca sempre di essere un po’ più gentile del necessario.

J.M. Barrie

Cerchiamo di voler bene con tenerezza e gentilezza i mezzi della conoscenza. Osiamo leggere, pensare, parlare e scrivere.

John Adams

La quantità di gentilezza disponibile è limitata, proprio come è limitata la quantità di luce. Ovunque ci troviamo, noi proiettiamo un’ombra su qualcosa, ed è inutile spostarsi continuamente da un posto all’altro per migliorare le cose, perché l’ombra ci viene dietro. Bisogna scegliere un posto dove non si fa danno, e rimanerci ben saldi, affrontando la luce del sole.

Edward Morgan Forster

Nella vita nessuno di noi trova la gentilezza che dovrebbe.

da “Memorie di una geisha”

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.

Madre Teresa di Calcutta

Se un uomo è gentile e cortese con gli estranei si dimostra cittadino del mondo.

Francesco Bacone

Rimani gentile… Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza.

Kurt Vonnegut

Penso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile, la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile.

Hermann Hesse

La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede.

Mark Twain

La gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini.

Johann Wolfgang Goethe

Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro.

Maya Angelou Quando le parole sono vere e gentili, possono cambiare il mondo.

Buddha

Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili…

Audrey Hepburn

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.

Khalil Gibran