Frasi d'amore

Frida Kahlo, l’artista messicana nata il 6 luglio 1907 e scomparsa il 13 luglio 1954, è diventata il simbolo della forza, della passionalità, dell’amore, della rivalsa e dell’indipendenza femminile. La sua interpretazione dell’amore è contraddistinta dalla passione, dalla dimensione terrena, umana.

Non si tratta di un amore elevato e spirituale, ma di un amore in cui tutti si possono rivedere, proprio perché parla di uomini e donne in carne e ossa.

Le frasi più belle sull’amore di Frida Kahlo

L’artista messicana è autrice di aforismi e frasi stupende, concetti d’amore e insegnamenti di vita che poi lei ha riversato nella creazione delle sue opere. Ecco le frasi sull’amore più belle e famose di Frida Kahlo.

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.”

“È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.”

“L’amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di sé stessi, le aberrazioni e l’indicibile, allora sì, vada per l’amore. Altrimenti, no.”

“Ti meriti un amore che ti voglia spettinata.”

“Ti amo più della mia stessa pelle.”

“Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.”

“La mia notte mi brucia d’amore.”

“Voglio darti i colori più belli, voglio baciarti… Voglio che i nostri mondi da sogno siano uno solo. Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca. Per vederti dal di sotto, vorrei essere la tua ombra nata dalla suola del tuo piede, che si estende lungo il terreno su cui cammini… Voglio essere l’acqua che ti lava, la luce che ti dà forma, vorrei che la mia sostanza fosse la tua sostanza, che la tua voce uscisse dalla mia gola così che tu mi accarezzassi da dentro…”

“Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo.”