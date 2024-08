La frase di Piero Angela che ci sprona all’eccellenza

Piero angela con la sua frase tratta dal libro Il mio lungo viaggio di Piero Angela, non dà solo un suggerimento per la carriera professionale, ma rappresenta un vero e proprio mantra di vita. Vale la pena ricordala.

Piero Angela (22 dicembre 1928 – 16 agosto 2022) con la sua frase tratta dal libro Il mio lungo viaggio di Piero Angela, non dà solo un suggerimento per la carriera professionale, ma rappresenta un vero e proprio mantra di vita. Piero Angela, uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, ha incarnato per decenni l’eccellenza nel suo campo, diventando un punto di riferimento per generazioni di italiani. Il suo consiglio, quindi, non è solo il frutto di un pensiero teorico, ma è il risultato di una vita vissuta con passione, rigore e dedizione. Ecco la frase che tutti, giovani e non, dovremmo sempre tenere a mente:

“Il consiglio che posso dare ai giovani è: nel vostro lavoro, qualunque esso sia, puntate all’eccellenza”

Piero angela ci ricorda di dare sempre il massimo

Quando Piero Angela parla di eccellenza, non si riferisce semplicemente al raggiungimento del successo o del riconoscimento esterno, ma piuttosto a un valore intrinseco che dovrebbe guidare ogni aspetto della vita professionale. L’eccellenza, infatti, non è un traguardo, ma un percorso continuo di miglioramento, di auto-superamento e di crescita personale. Implica la volontà di mettersi costantemente in gioco, di imparare dagli errori, di accettare le sfide e di spingersi oltre i propri limiti.

Questo atteggiamento, secondo Angela, dovrebbe caratterizzare qualsiasi tipo di lavoro, sia che si tratti di una professione creativa, di una carriera scientifica o di un mestiere manuale. L’eccellenza non è riservata a chi svolge lavori di alta visibilità o particolarmente prestigiosi, ma è un principio che tutti possono e dovrebbero perseguire. Ogni lavoro ha una sua dignità e un suo valore, e puntare all’eccellenza significa riconoscere e rispettare questo valore.

Piero Angela ha sempre sottolineato l’importanza della passione e della dedizione nel lavoro. Per lui, eccellenza e passione sono strettamente legate: è difficile, se non impossibile, raggiungere l’eccellenza senza amare profondamente quello che si fa. La passione è ciò che alimenta il desiderio di migliorarsi, di approfondire la propria conoscenza e di dare sempre il meglio di sé.

La dedizione, d’altro canto, è ciò che trasforma la passione in risultati concreti. È la costanza, la disciplina e la capacità di impegnarsi ogni giorno che permettono di costruire un percorso di eccellenza. Anche quando le circostanze sono avverse, o quando il lavoro può sembrare difficile o ingrato, la dedizione diventa il motore che spinge a continuare, a non accontentarsi del minimo, ma a cercare sempre il meglio.

Un altro aspetto fondamentale del consiglio di Piero Angela riguarda l’innovazione. Puntare all’eccellenza significa anche essere aperti al nuovo, essere pronti a sperimentare, a uscire dai propri schemi mentali e a cercare soluzioni innovative. Questo è particolarmente importante in un mondo come quello attuale, dove il cambiamento è costante e rapido. Chi punta all’eccellenza deve essere capace di adattarsi, di anticipare i tempi, di essere sempre un passo avanti.

Piero Angela stesso è stato un esempio di questo spirito innovativo. Ha saputo combinare la divulgazione scientifica con le nuove tecnologie, ha saputo adattare il suo stile comunicativo ai cambiamenti della società e ha sempre cercato di rendere la scienza accessibile e interessante per il grande pubblico. Questo spirito di innovazione è parte integrante dell’eccellenza che ha sempre perseguito.

Il consiglio di Piero Angela è particolarmente significativo per le nuove generazioni, che si trovano a vivere in un mondo complesso, competitivo e in continua evoluzione. Puntare all’eccellenza può sembrare una sfida ardua, ma è anche un modo per dare un senso profondo al proprio lavoro e alla propria vita. In un contesto dove spesso si è portati a cercare scorciatoie o a puntare sul successo immediato, l’eccellenza richiede pazienza, impegno e una visione a lungo termine.

Per i giovani, seguire questo consiglio significa anche assumersi la responsabilità del proprio percorso professionale e personale. Significa non accontentarsi, non rinunciare ai propri sogni e ideali, ma lottare per realizzarli nel miglior modo possibile. Significa, in definitiva, costruire una carriera e una vita che non siano solo fonte di soddisfazione personale, ma anche di esempio e di ispirazione per gli altri.

La frase di Piero Angela è un invito a vivere con consapevolezza e integrità, a non accontentarsi della mediocrità, ma a cercare sempre di migliorarsi e di dare il massimo in tutto ciò che si fa. È un consiglio che, se seguito, può trasformare il lavoro in una fonte di gioia e realizzazione, e può fare la differenza non solo nella vita di chi lo segue, ma anche nella società nel suo complesso. Puntare all’eccellenza, quindi, non è solo una scelta professionale, ma un vero e proprio stile di vita.

