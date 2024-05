Una frase di Arthur Schopenhauer per augurare buon inizio di settimana

Per augurare un tutti un buon inizio di settimana, vi proponiamo oggi una frase di Arthur Schopenhauer, in cui il filosofo del "pessimismo cosmico" ci dice cosa pensare quando inizia un nuovo giorno

Oggi è Lunedì. Per iniziare la settimana nel migliore dei modi, vi proponiamo una frase di Arthur Schopenhauer (si, proprio lui, il filosofo del “pessimismo cosmico), nella speranza che possa essere di buon auspicio.

“Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.”

L’augurio per un buon inizio di settimana

Una nuova settimana inizia e, come ogni inizio, si spera che possa cominciare nel migliore dei modi. il detto “chi ben inizia e a metà dell’opera” è valido sempre, soprattutto il lunedì. Di solito il lunedì è il giorno più difficile della settimana: si viene da un week end di riposo che si sperava non finisse mai, mentre già dalla domenica sera i pensieri in vista del lunedì e del proseguo della settimana già facevano capolino nella mente di molti.

Per un buon inizio di settimana, o di giorno, Arthur Schopenhauer in questa sua frase ci invita a eliminare i cattivi pensieri ed i dubbi, e a procedere per piccoli passi, cominciando a pensare al nuovo giorno come una piccola vita, 24 ore che si aprono e si chiudono in fretta, senza che noi ce ne accorgiamo. Una giornata che inizia con il risveglio, da vivere come una nascita, un inizio che Schopenhauer ci invita con la sua metafora a pensare come una bella novità, qualcosa da iniziare mettendoci tutte le energie positive possibili.

Discorso simile anche per quel che riguarda la nuova mattina, accostata ad una piccola giovinezza, uno dei periodi più belli della vita per molti in cui spensieratezza ed energie consentivano di pensare a scenari positivi ed a nuove prospettive tutte da scoprire.

Vita, nascita, giovinezza: tre elementi positivi che nelle intenzioni del filosofo tedesco, la cui filosofia solitamente è accostata a un forte pessimismo, indicano l’inizio di una giornata, o di un buon inizio di settimana, sotto i migliori auspici.

Ed è per questo che abbiamo scelto questo aforisma per augurare a tutti un buon inizio di settimana, da affrontare con ottimismo e voglia di mettersi in discussione, anche se ci attende una settimana ricca di sfide e di impegni.

Arthur Schopenhauer

Nato a Danzica il 22 febbraio 1788, Arthur Schopenhauer è stato un filosofo, orientalista e traduttore tedesco, cittadino espatriato del Regno di Prussia. Considerato uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell’epoca moderna, il suo pensiero recupera alcuni elementi dell’illuminismo, della filosofia di Platone, del romanticismo e del kantismo, fondendoli con la suggestione esercitata dalle dottrine orientali, specialmente quella buddhista e induista.

Schopenhauer crea una sua originale concezione filosofica caratterizzata da un forte pessimismo, la quale ebbe una straordinaria influenza, seppur a volte completamente rielaborata, sui filosofi successivi, come ad esempio Friedrich Nietzsche, e, in generale, sulla cultura europea coeva e successiva, inserendosi nella corrente delle filosofie della vita.

La sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi, fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati assecondati, e infine divengono insufficienti per una piena felicità, non potranno mai essere pienamente soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se si vuole vivere sereni.

Eppure c’è un modo per essere felici secondo il filosofo tedesco, ed è quello di accettare il fallimento causato dalle decisioni sbagliate prese durante lo sviluppo di un qualsiasi progetto. Schophenauer ha raccolto queste sue riflessioni all’interno di un manoscritto intitolato “Die Kunst, glücklich zu sein”, ovvero L’arte di essere felici. Nonostante le idee pessimiste che il filosofo tedesco aveva difeso durante tutta la sua vita, all’interno del volume aveva sviluppato una serie di regole con le quali evitare la sofferenza inutile, raggiungendo in questo modo uno stato di felicità.

Nel libro, così come nell’aforisma scelto per iniziare la settimana, Schopenhauer ci invita a sforzarci al massimo in ogni momento: sapendo di aver dato il meglio di noi stessi, i cattivi risultati faranno meno male.

Buon inizio di settimana a tutti.

© Riproduzione Riservata