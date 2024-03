Festa della donna (8 marzo): 7 frasi di Ophra Winfrey per il genere femminile

Share on Email

Per l'8 marzo, in occasione della Festa della donna condividi 7 frasi di Ophra Winfrey dedicate all'emancipazione femminile e al benessere mentale di tutte le donne.

In occasione dell’8 marzo, la Festa della donna proponiamo alcune frasi dedicate all’emancipazione femminile di una delle donne più influenti del mondo: Oprah Winfrey.

Ophra Winfrey è una donna che ha subito e ha saputo reagire. La sua filosofia è: non importa quello che la vita ti propone, tutto si risolverà se sei abbastanza forte.

Oprah Winfrey ne ha passate tante e ha condiviso la sua storia con il mondo. Ne ha fatto una missione che la rende uno dei personaggi più seguiti del pianeta, diventando tra l’altro faro del movimento femminile.

Le sue azioni e le sue parole non mancano mai di impressionare e ispirare, ecco perché abbiamo raccolto 7 frasi, pronunciate in diverse occasioni da questa grande donna americana, a sostegno di tutte le donne.

7 frasi di Ophra Winfrey per celebrare la Festa della donna

1. “Fare il meglio in questo momento vi metterà nella posizione migliore per affrontare il momento successivo”.

Dovete sempre dare il meglio di voi stessi. Se fate qualsiasi cosa con puro entusiasmo, sarete in grado di fare quella cosa nel modo perfetto. In questo modo, le cose che volevate fare saranno fatte e avrete il tempo di fare altre cose.

Noterete una notevole differenza nelle vostre prestazioni e nella vostra salute mentale, poiché sarete in grado di fare tutto ciò che desiderate.

*************

2. “Trasforma le tue ferite in saggezza”.

Chi se non Oprah Winfrey potrebbe esemplificare questo concetto? Ne ha passate tante nella sua vita. Ha subito una violenza sessuale all’età di 9 anni e tali esperienze sono traumatizzanti.

Molti avrebbero potuto pensare di arrendersi dopo un’esperienza così devastante, ma lei ha continuato ad andare avanti.

È un vero esempio di guerriera che non si tira mai indietro, anche se il suo spirito ha dovuto subire.

Quello che dice qui è ciò che ha fatto, trasformare le sue ferite in saggezza. Tutti noi dobbiamo imparare qualcosa dalle nostre brutte esperienze, proprio come ha fatto Oprah.

*************

3. “La più grande avventura che possiate mai intraprendere è vivere la vita dei vostri sogni”.

Se qualcuno ci chiedesse qual è l’avventura dei nostri sogni, probabilmente risponderemmo con una destinazione.

Invece, Oprah dice che vivere la vita dei propri sogni è la più grande avventura che si possa mai intraprendere. Tutti abbiamo un sogno e facciamo di tutto per realizzarlo. Capire che vivere il nostro sogno sarà la nostra più grande avventura è solo un’enorme motivazione in più per il viaggio.

*************

4. “Dove non c’è lotta, non c’è forza”.

La vita è una corsa pazza e ci sono momenti in cui bisogna lottare per arrivare dove si vuole. Dovete solo trovare la forza di superare l’ostacolo.

Alla fine, noterete che diventate molto più forti ogni volta che superate una situazione difficile nella vita. Quindi, continuate ad andare avanti con lo stesso entusiasmo con cui avete iniziato e diventerete sempre più forti.

*************

5. “Più apprezzate e celebrate la vostra vita, più c’è da celebrare nella vita”.

Questa citazione riguarda la positività. Rimanere positivi in ogni situazione possibile è la chiave della felicità. Indipendentemente da ciò che la vita ci riserva, affrontarlo con un atteggiamento positivo vi aiuterà molto a rimanere in carreggiata.

Inoltre, se iniziate a lodare e celebrare anche le cose più piccole della vita, noterete che riuscirete a essere positivi e felici. Quindi, smettete di stressarvi e vivete per una volta.

*************

6. “La passione è energia. Sentirete il potere che deriva dal concentrarsi su ciò che vi emoziona”.

L’unica cosa che fungerà da pilastro principale nella vostra torre del successo è la vostra passione. È una credenza popolare che seguire la propria passione faccia sembrare il lavoro un divertimento.

E anch’io sono d’accordo con questa affermazione, visto che lo sperimento ogni giorno. Seguire la vostra passione vi fa sentire più entusiasti del vostro lavoro e, in definitiva, vi rende molto più felici di prima.

*************

7. “Circondatevi solo di persone che vi porteranno in alto”.

Il mondo di oggi è pieno di competizione e incontrerete molte persone che cercheranno di buttarvi giù. Per questo motivo, dovete imparare a tenere con voi solo le persone positive e lasciare che quelle negative continuino a cercare di buttarvi giù.

La loro lotta per abbattervi sarà vana, perché avrete con voi le persone positive perfette per sollevarvi, mantenere alto il vostro spirito e contribuire alla vostra crescita.

