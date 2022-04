Cos’è l’amore? Il significato nelle parole di Giovanni Paolo II

La citazione del giorno

La frase di oggi è stata pronunciata da Papa Giovanni Paolo II, di cui oggi si ricorda la morte, avvenuta il 2 aprile 2005. Con queste parole, Karol Wojtyla ci incoraggia a perseguire l’amore, con la consapevolezza che nessuno ci potrà insegnare.

L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare

Karol Wojtyla è stato uno dei pontefici più importanti della storia. Amatissimo dai fedeli di tutto il mondo, ha saputo toccare i cuori del mondo intero, diventando davvero il simbolo positivo della Chiesa nel mondo. Si spegneva il 2 aprile del 2005, commuovendo non solo la comunità cristiana, ma il mondo intero. Vogliamo ricordarlo attraverso le sue parole, forti, dirette, ricche di spessore umano e profondità, proprio come colui che le ha pronunciate.

Giovanni Paolo II ha fatto tanto per la comunicazione e per la pace, è stato un Papa che per primo ha interpretato il suo ruolo con una tenerezza, una grande forza interiore e con un’umanità unica. Egli è riuscito ad arrivare alla gente come nessuno mai prima di lui era riuscito a fare. Karol Wojtyla è stato un papa che tanto ha fatto per la comunicazione e per la pace, che per primo ha interpretato il suo ruolo con una tenerezza, una grande forza interiore e con un’umanità capace di fargli raggiungere davvero i nostri cuori, facendolo sentire vicino alla gente come nessuno mai prima di lui era riuscito a fare.