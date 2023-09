Albus Silente, le frasi più belle del personaggio di Harry Potter interpretato da Michael Gambon

Il celebre attore Michael Gambon, noto a molti per aver interpretato il preside di Hogwarts Albus Silente in sei degli otto film di “Harry Potter“, è morto, come ha dichiarato giovedì il suo addetto stampa. Aveva 82 anni. Poiché il suo personaggio rappresenta, ancora oggi, a distanza di anni, una vera icona del cinema e della cultura pop, ricordiamo le sue frasi più belle e significative che hanno contribuito al successo della saga.

La carriera di Michael Gambon

Gambon, nato a Dublino, ha iniziato la sua carriera di attore con Laurence Olivier come membro originale del Royal National Theatre. Ha partecipato a numerose produzioni di Shakespeare, interpretando ruoli classici come Otello, Amleto, Macbeth e Coriolano.

È stato nominato per 13 Olivier Awards, vincendo tre volte per A Chorus of Disapproval (1985), A View from the Bridge (1987) e Man of the Moment (1990). Ha debuttato a Broadway nel 1997 in Skylight di David Hare, per il quale ha ricevuto una nomination al Tony Award come miglior attore.

In 60 anni di carriera, Gambon ha ricevuto tre Oliviers, due SAG Awards e quattro BAFTA Awards. Nel 1999 è stato nominato cavaliere per i suoi servizi al teatro. Tra gli altri suoi film ricordiamo Il cuoco, il ladro, Sua moglie e il suo amante, Le ali della colomba, Gosford Park, Il discorso del re e The Life Aquatic. Tra i numerosi crediti televisivi dell’attore figurano The Singing Detective, Perfect Strangers, Path To War ed Emma.

Le citazioni più belle di Albus Silente

Molto spesso un personaggio di un film può insegnarci più di quanto crediamo. È il caso di Albus Silente, interpretato da Michael Gambon. La sua figura è davvero diventata un punto di riferimento, in grado di donare una serie di “perle” morali, etiche, emotive davvero memorabili. Così, dopo la scomparsa dell’attore, vogliamo ricordare le sue frasi più belle, scolpendole bene nella nostra memoria e nel nostro cuore.

“Bisogna sempre chiamare le cose con il loro nome. La paura del nome non fa che aumentare la paura della cosa stessa” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ci resta dentro, nella pelle” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità” Harry Potter E La Camera Dei Segreti

“Credi davvero che le persone che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Non credi che le ricordiamo più chiaramente che mai nei momenti di grande difficoltà? Tuo padre è vivo in te, Harry, e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui” Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban

“É più facile perdonare gli altri quando si sbagliano che quando hanno ragione” Harry Potter E Il Principe Mezzosangue

“Le parole sono, nella mia non modesta opinione, la nostra massima e inesauribile fonte di magia, in grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo” Harry Potter e I Doni Della Morte

“Era importante combattere e ancora combattere, e continuare a combattere, perché solo così il male poteva essere tenuto a bada, anche se non poteva mai essere completamente sradicato” Harry Potter E Il Principe Mezzosangue

“Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Le conseguenze delle nostre azioni sono sempre così complicate, così mutevoli, che predire il futuro è davvero molto difficile” Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban

