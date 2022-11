Le frasi dello scrittore

Oggi ricorre l'anniversario di nascita del grande scrittore francese Albert Camus. Per ricordarlo abbiamo selezionato alcuni dei suoi aforismi più celebri

”Per la sua importante produzione letteraria, che con serietà chiarificante illumina i problemi della coscienza umana nel nostro tempo.” Con queste parole è stato assegnato nel 1957 il Premio Nobel per la Letteratura al grande scrittore francese Albert Camus, esponente dell’esistenzialismo.

Albert Camus, le frasi più celebri

Albert Camus nasce il 7 novembre 1913 e muore il 4 gennaio 1960. Per ricordarlo, in occasione del suo anniversario, abbiamo selezionato alcune delle sue frasi più celebri.

“Abbiamo imparato, che non possiamo accettare nessuna concezione ottimistica dell’esistenza, nessuna specie di lieto fine al dramma della storia.

Tuttavia, se crediamo che essere ottimisti è una stoltezza, sappiamo anche che dichiararsi pessimisti quanto alla possibilità di agire in mezzo ai nostri simili per diminuire i mali che ci affliggono e procurare qualche bene, è una viltà”

“In nome di che cosa giudichiamo, noi che giudichiamo?”

“Sii realista, chiedi l’impossibile.”

“La grandezza dell’uomo è nella decisione di essere più forte della sua condizione.”

“Non voglio essere un genio: ho già problemi a sufficienza cercando di essere solo un uomo.”

“Per lottare contro l’astratto, bisogna un po’ somigliargli.”

“Il fascino è l’arte di farsi dir di sì senza aver posto alcuna domanda esplicita.”

“L’assurdo è la lucida ragione che constata i suoi limiti.”

“L’abisso che c’è fra la certezza che io ho della mia esistenza e il contenuto che tento di dare a questa sicurezza, non sarà mai colmato.”

“Il vero amore è eccezionale, due o tre volte in un secolo all’incirca. Per il resto, vanità o noia.”