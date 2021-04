Sony World Photography Awards, i fotografi vincitori dell’edizione 2021

Sony World Photography Awards 2021

La serie Bank Top ha permesso allo stimato documentarista Craig Easton (Regno Unito) di aggiudicarsi il titolo di Photographer of the Year ai Sony World Photography Awards. Il premio in denaro è di 25.000 dollari più un set di attrezzature fotografiche digitali di Sony. Sono inoltre stati resi noti i nomi dei primi, dei secondi e dei terzi classificati nelle dieci categorie Professional e i vincitori dei concorsi Open, Student e Youth.

Il vincitore del Sony World Photography Awards 2021

Bank Top nasce dall’iniziativa Kick Down the Barriers, promossa dal Blackburn Museum & Art Gallery in risposta all’immagine di Blackburn come “città a più alto tasso di segregazione della Gran Bretagna” fornita dai media. Il museo ha invitato artisti e scrittori a rappresentare in maniera solida e autentica le comunità dei vari quartieri, collaborando con i relativi residenti. Per un anno, Easton e Hafiz hanno lavorato a stretto contatto con gli abitanti per elaborare le storie e le esperienze locali. Rappresentandoli con una serie di ritratti in bianco e nero accompagnati da didascalie. Dalla loro analisi sono emerse problematiche di privazione sociale, alloggio, disoccupazione, immigrazione e rappresentanza. Il loro lavoro vuole essere una risposta alle semplificazioni e alle generalizzazioni. L’obiettivo è quello di conoscere il contesto che ha portato alla formazione di queste comunità.

Il commento di Craig Easton

A proposito del riconoscimento ottenuto, Easton ha dichiarato “Sono fiero che la mia opera sia stata apprezzata dai Sony World Photography Awards. Fotografo per imparare, per provare a capire, per documentare e condividere delle storie. È un privilegio poterlo fare mettendo in discussione percezioni e stereotipi. Questo è un tema che ritengo essere particolarmente importante. È fantastico che le storie delle comunità ignorate o rappresentate in maniera distorta dell’Inghilterra settentrionale possano essere riconosciute e condivise a livello globale. Grazie.”

Vincitori categorie Professional dei Sony World Photography Awards

ARCHITETTURA E DESIGN

VINCITORE: Tomáš Vocelka (Repubblica Ceca)

FOTOGRAFIA CREATIVA

VINCITORE: Mark Hamilton Gruchy (Regno Unito)

DOCUMENTARISTICA

VINCITORE: Vito Fusco (Italia)

AMBIENTE

VINCITORE: Simone Tramonte (Italia)

PAESAGGIO

VINCITORE: Majid Hojjati (Repubblica Islamica dell’Iran

PORTFOLIO

VINCITORE: Laura Pannack (Regno Unito)

RITRATTO

VINCITORE: Craig Easton (Regno Unito)

SPORT

VINCITORE: Anas Alkharboutli (Repubblica Araba di Siria)

NATURA MORTA

VINCITORE: Peter Eleveld (Paesi Bassi)

NATURA E ANIMALI SELVATICI

VINCITORE: Luis Tato (Spagna)