Robert Doisneau, il fotografo parigino in mostra a Bologna

Palazzo Pallavicini annuncia un’ulteriore proroga della mostra ROBERT DOISNEAU che resterà aperta fino al 9 agosto 2020. L’esposizione è dedicata al grande fotografo parigino Robert Doisneau celebre per il suo approccio poetico alla street photography, autore di “Le baiser de l’hôtel de ville“, una delle immagini più famose e discusse della storia della fotografia del secondo dopoguerra.

Le meraviglie della vita quotidiana sono così eccitanti;

nessun regista può ricreare l’inaspettato che trovi per strada.

Robert Doisneau

La mostra

L’ampia retrospettiva è il risultato di un ambizioso progetto del 1986 di Francine Deroudille e della sorella Annette Doisneau che hanno selezionato, da 450mila negativi prodotti in oltre 60 anni di attività del padre, le 143 immagini della mostra che ci raccontano l’appassionante storia autobiografica dell’artista.

Le atmosfere

I sobborghi grigi delle periferie parigine, le fabbriche, i piccoli negozi, i bambini solitari o ribelli, la guerra dalla parte della Resistenza, il popolo parigino al lavoro o in festa, gli scorci nella campagna francese, gli incontri con artisti e le celebrità dell’epoca, il mondo della moda e i personaggi eccentrici incontrati nei caffè parigini, sono i protagonisti del racconto fotografico di un mondo che “non ha nulla a che fare con la realtà, ma è infinitamente più interessante”. Doisneau non cattura la vita così come si presenta, ma come vuole che sia. Di natura ribelle, il suo lavoro è intriso di momenti di disobbedienza e di rifiuto per le regole stabilite, di immagini giocose e ironiche giustapposizioni di elementi tradizionali e anticonformisti.

L’artista

Influenzato dall’opera di André Kertész, Eugène Atget e Henri Cartier-Bresson, Doisneau conferisce importanza e dignità alla cultura di strada, con una particolare attenzione per i bambini, di cui coglie momenti di libertà e di gioco fuori dal controllo dei genitori, trasmettendoci una visione affascinante della fragilità umana.

