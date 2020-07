Palermo, la foto simbolo del poliziotto in soccorso dopo l’alluvione

“A Palermo in soccorso dei cittadini durante il nubifragio. In questi scatti il nostro #essercisempre.” Con un post e due foto emblematiche la Polizia di Stato sulla sua Pagina Facebook ha voluto testimoniare il proprio impegno nel prestare i soccorsi ai cittadini di Palermo dopo il nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri.

In seguito alla bomba d’acqua, le forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte. In particolare i vigili del fuoco hanno cercato per ore persone che si pensa possano essere ancora intrappolate in un’auto all’interno di un sottopasso. Gli agenti della Polizia di Stato sono invece intervenuti per aiutare i cittadini bloccati nelle proprie auto. Alcuni hanno dovuto raggiungere a nuoto luoghi più sicuri.

