Un muro di libri per difendere dalla guerra…e dall’ignoranza di chi commette crimini di guerra. Lo scorso 3 marzo, in occasione della giornata mondiale del libro, è iniziata a circolare sui social un’immagine della resistenza ucraina diffusa dalla giornalista ucraina Katerina Sergatskova. La foto che ritrae la vista dalla strada dell’abitazione di Lev Shevchenko, architetto urbanista di Kiev.

Una foto che va ben oltre il suo senso fisico e materiale, che sembra simbolicamente comunicare come la cultura protegga, come la lettura sia capace di difendere dall’ignoranza che porta l’uomo a commettere crimini e cattive azioni verso i suoi simili. Il libraio e scrittore Carlo Picca, che vive a stretto contatto con i libri per lavoro e per passione, ha commentato questa fotografia simbolo della resistenza ucraina contro l’invasione russa.

This is the window of an urban researcher Lev Shevchenko in #Kyiv. He barricaded himself with books to keep the glass from flying into the room during the bombardment. #StopRussia pic.twitter.com/EO0j96Ofqj

— katerina sergatskova (@KSergatskova) March 3, 2022