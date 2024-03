Le migliori fotografie al mondo vincitrici del Sony World Photography Awards 2024

L’edizione 2024 del Sony Photography Awards ha superato quota 395.000 candidature, provenienti da più di 220 Paesi e territori. Il vincitore di ogni categoria sarà in lizza per aggiudicarsi il titolo di Open Photographer of the Year

La World Photography Organisation ha annunciare i vincitori di categoria e i finalisti del concorso Open dei Sony World Photography Awards 2024, il concorso fotografico che premia le migliori immagini singole scattate nel 2023.

Sony World Photography Awards 2024

L’edizione 2024 ha superato quota 395.000 fotografie candidate, provenienti da più di 220 Paesi e territori. Il vincitore di ogni categoria riceverà in premio attrezzatura fotografica digitale Sony e sarà in lizza per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento finale: il titolo di Open Photographer of the Year e un premio in denaro di 5.000 dollari.

Il vincitore assoluto del concorso Open sarà proclamato durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Londra il 18 aprile. Successivamente, dal 19 aprile al 6 maggio 2024, una selezione degli scatti dei vincitori e dei finalisti verrà esposta presso la Somerset House, prima di essere spostata in altre sedi.

Le fotografie vincitrici

Quest’anno, il giudice del concorso Open è stato Daniel Blochwitz, curatore del Foto Festival di Lenzburg, in Svizzera. I dieci vincitori di categoria sono:

​ARCHITETTURA

Ana Skobe (Slovenia) con la fotografia Falling Out of Time, che raffigura un faro stagliato contro un cielo limpido al crepuscolo: una figura solitaria che, con le sue linee pulite e geometriche, contrasta con il paesaggio costiero.

FOTOGRAFIA CREATIVA

Rob Blanken (Paesi Bassi) con la sua fotografia macro di cristalli di aminoacidi B-alanina, L-glutammina e glicina, che mostra gli straordinari colori e le incredibili texture di queste strutture complesse.

PAESAGGIO

Liam Man (Regno Unito) con Moonrise Sprites over Storr, uno scatto che cattura l’immagine della luna appena sorta e le luci di alcuni droni che sorvolano la collina di Old Man of Storr, sull’Isola di Skye, in Scozia. La fotografia è stata realizzata durante una bufera di neve, poco prima che la luce della luna diventasse troppo intensa.

LIFESTYLE

Alvin Kamau (Kenya) con Twende Ziwani (Let’s go to the Lake), uno scatto realizzato in studio e ispirato alla fotografia di moda, che ritrae una modella in posa con lo sguardo rivolto oltre l’inquadratura.

MOVIMENTO

Samuel Andersen (Norvegia) con Rider Getting Down and Dirty, un’immagine ricca di azione, in cui un ciclista in mountain-bike attraversa un tratto fangoso del percorso dei Campionati Nazionali Norvegesi nel bike park di Hafjell, proiettando schizzi sull’obiettivo della fotocamera.

FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Ian Ford (Regno Unito) con Caiman Crunch, un potente scatto che ritrae un giaguaro mentre attacca un caimano sulla riva di un fiume. Il fotografo ha seguito la preda mentre il giaguaro la puntava, cogliendo il momento esatto in cui ha sferrato l’attacco.

OGGETTI

​Toni Rinaldo (Indonesia) con Coalition, un’immagine che raffigura due sedie in una sala d’attesa e che spicca per la sua composizione. I diversi colori delle sedie diventano una metafora che rappresenta l’unione delle diverse culture nella società indonesiana.

RITRATTO

Michelle Sank (Regno Unito) con Zenande, Sinawe, Zinathi and Buhle at Sea Point Pavilion, Cape Town, che ritrae un gruppo di adolescenti durante una giornata in piscina. La fotografia rispecchia i cambiamenti a cui la città è andata incontro dalla fine dell’apartheid e fa riflettere sul modo in cui la diversità culturale e sociale viene ora celebrata.

STREET PHOTOGRAPHY

Callie Eh (Malesia) con The Hand, scatto che cattura un momento fugace di un corteo nuziale a Bhaktapur, in Nepal. Lo sposo è quasi del tutto oscurato, si vede solo una mano che saluta attraverso il finestrino dell’auto in transito.

VIAGGIO

​Yan Li (Cina continentale) con Between Calm and Catastrophe, fotografia che raffigura un tranquillo villaggio galleggiante sulle acque calme del lago Titicaca, in pieno contrasto con l’avvicinarsi di un minaccioso incendio sulla vicina terraferma.

I prossimi appuntamenti

I vincitori assoluti dei concorsi Student, Youth, Open e Professional dei Sony World Photography Awards 2024 saranno annunciati il prossimo 18 aprile e vedranno le proprie opere esposte alla consueta mostra presso la Somerset House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio 2024.

