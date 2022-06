Mostre da non perdere

È un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di fotografia quella che avrà luogo dal prossimo 13 giugno presso la sede romana di Libraccio situata in Via Nazionale 254/255. Dal 13 al 19 giugno, infatti, la sede di Libraccio di Via Nazionale ospiterà una mostra di fotografie originali dei più grandi maestri, da Capa a Cartier-Bresson fino a Giacomelli, acquistabili in negozio. La mostra è stata curata da Silvio Fiechter, store manager di Libraccio in viale Romolo a Milano, e da Michele Vitucci, responsabile del settore varia e usato del gruppo.

Da Cartier-Bresson a Capa, 30 opere dei grandi maestri della fotografia

Una raccolta di 30 fotografie originali e firmate, ad opera di alcuni tra i più grandi maestri della fotografia, rese accessibili a tutti, collezionisti e semplici appassionati. Libraccio di via Nazionale 254/255 a Roma, conclusi i lavori di restyling finalizzati a migliorare l’assortimento, è pronto a offrire ai propri clienti un’opportunità straordinaria: ammirare, ma anche acquistare pezzi rari della fotografia.

Da Cornell Capa a Henri Cartier-Bresson fino agli italiani Giacomelli e Dondero: sono nomi che hanno fatto la storia della fotografia mondiale e, grazie all’iniziativa di Libraccio, saranno a disposizione di tutti gli amanti e i collezionisti dal 13 al 19 giugno. Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato del gruppo, ha spiegato:

“Speriamo di sorprendere tutti coloro che vorranno venire a visitare questa mostra. Tutte le opere esposte provengono da un’attenta selezione di Libraccio, che offre ai propri clienti una proposta sempre più ampia, affiancando alle tradizionali merceologie prodotti come l’usato e il vintage”.

Fra gli scatti che si potranno ammirare e acquistare, troveremo: Sophia Loren ritratta da Carlo Alberto Cocchi, Pier Paolo Pasolini visto attraverso gli occhi di Mario Dondero, Freddie Mercury immortalato da Paul Natkin e The Doors da Ethan Russell. I pezzi più economici saranno in vendita a qualche centinaio di euro fino ad arrivare, per i più costosi, a 8.000 euro.