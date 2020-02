Le 101 foto che ritraggono i paesaggi più spettacolari del pianeta

Giunto alla sua sesta edizione, il “Landscape Photographer of the Year” è fra i riconoscimenti più prestigiosi della fotografia contemporanea. Ogni anno migliaia di fotografie giungono dai più remoti angoli del Pianeta per concorrere al “Landscape Photographer of the Year”, dando vita a una carrellata spettacolare di immagini che hanno come protagonista il paesaggio terrestre.

1. Oleg Ershov

Ad aggiudicarsi il titolo di fotografo dell’anno è Oleg Ershov, fotografo russo che con il suo obiettivo ha immortalato i paesaggi di Inghilterra e Islanda. “La mia passione per la fotografia paesaggistica nasce dal mio amore per la natura, specialmente in quei luoghi dove l’intervento umano non è visibile”.