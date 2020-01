Helmut Newton, il fotografo amante della bellezza del corpo femminile

La Galleria Civica e d’Arte moderna di Torino apre la nuova stagione espositiva del 2020 con una mostra dedicata a Helmut Newton.

La retrospettiva Helmut Newton Works è curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino. Harder ha individuato 68 fotografie per rendere un’ampia rassegna del lavoro del grande fotografo che non ha mai mancato di provocare e creare clamore, ma per far comprendere allo stesso tempo la qualità del lavoro di Newton.

Chi era

Il fotografo nasce a Berlino nel 1920 in una famiglia ebrea, ma con l’avvento del nazismo si trasferisce in Australia. Già a partire dagli anni ’50 si specializza come fotografo di moda ma il suo stile appare da subito diverso e anticonformista. Muore in un incidente stradale nel 2004 a Los Angeles.