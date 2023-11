Fotografia di matrimonio: i vincitori dell’International Wedding Photographer of the Year 2023

Scopri la fotografia di matrimonio vincitrice dell’International Wedding Photographer of the Year 2023, scattata da Tara Lilly nella categoria "Scatto singolo".

Celebrare la fotografia di matrimonio attraverso gli scatti più veri ed emozionali. Sono stati annunciati i vincitori del Wedding Photographer of the Year Awards 2023, concorso che dal 2017 celebra gli scatti più belli realizzati nel giorno del matrimonio. Sono state oltre 1.700 le immagini inviate da oltre 300 fotografi di matrimonio in tutto il mondo per concorrere all’interno delle 11 categorie.

La fotografia vincitrice

La fotografia di matrimonio vincitrice è stata quella della canadese Tara Lilly, in concorso all’interno della categoria “Scatto singolo”: secondo il regolamento, le immagini partecipanti a questa categoria non possono essere manipolate con Photoshop o altri programmi per modificare colore o altri parametri.

Per questo l’eccezionalità di questo scatto che vede la sposa piena di gioia sta nel fatto che l’uccello che plana e si ferma sopra la sua testa è reale, non è stato aggiunto in un secondo momento.

In qualità di vincitrice del premio International Wedding Photographer of the Year 2023, Tara riceverà il prmeio di oltre $ 3.000 USD, prodotti degli sponsor del premio inclusi: Prograde Digital, Holdfast Gear, Pic-Time, Narrative Select, Godox, Koi Knives e ImagenAi.

La decisione della giuria

La motivazione con cui è stato premiato lo scatto di Tara Lilly come fotografia di matrimonio migliore arriva da Dee Kampe, vincitore dello scorso anno e uno dei sei giudici degli Awards 2023: “È stata una gioia assoluta giudicare così tanti progetti diversi e la qualità delle immagini era fuori scala! La giuria è stata attratta dal progetto vincitore per la sua perfezione nel catturare questo incontro casuale: è gioioso, simpatico e mi fa sorridere da un orecchio all’altro solo a guardarlo. C’è pura emozione non filtrata, c’è sorpresa, c’è l’inaspettato. Racchiude le emozioni e la narrazione che attraversa un intero giorno speciale come quello del matrimonio in un unico fotogramma”.

Gli altri premiati

Il secondo classificato è stato il fotografo di matrimoni italiano Carmelo Ucchino con questa sorprendente composizione nella Categoria “Pista da ballo” raffigurante una coppia di sposi abbracciati durante il loro primo ballo come marito e moglie, mentre l’acqua scende a cascata dalle caratteristiche circostanti.

Tutti gli straordinari vincitori nelle diverse sezioni e le prime 15 immagini finaliste in ciascuna categoria possono essere consultati a questo link: Galleria vincitori International Wedding Photographer of the Year 2023.

Celebrare la fotografia di matrimonio

Luke Simon, curatore del Premio, sottolinea il successo di questa edizione: “Con il completamento della settima edizione dei Premi annuali, continuiamo a dare visibilità e una piattaforma unica a disposizione dei fotografi di matrimoni; le loro immagini vengono esaminate e giudicate dal nostro team di professionisti e giudici esperti”.

“Quest’anno abbiamo visto un aumento di 200 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno, il che è avvenuto sono in parte il risultato di un ritorno alla “normalità” pre-covid. È emozionante vedere il settore riprendersi dopo alcuni anni difficili. Insieme al programma Awards stiamo lavorando per aiutare i fotografi ad avere visibilità ed a raggiungere meglio il pubblico potenzialmente interessato ai loro servizi.

Come fotografi di matrimoni, dedichiamo una parte molto importante di questa giornata di shooting fotografico alle nostre coppie, spesso molto più di quanto loro stessi si dedichino l’un l’altro! E’ quindi fondamentale che le coppie abbiano un riferimento affidabile dove possono trovare il professionista giusto che possa immortalare al meglio il loro giorno più importante”.

L’International Wedding Photographer of the Year Awards

L’International Wedding Photographer of the Year Awards nasce nel 2017 per supportare, premiare e celebrare il meglio della fotografia di matrimonio in tutto il mondo. Questo ambito riconoscimento è diventato il punto di riferimento nei premi di fotografia di matrimonio a livello globale e continua ad evolversi e crescere con il panorama in continua evoluzione del settore dei matrimoni.

