“Creating Photograph”. Il nuovo libro del fotografo Albert Watson

Il libro

Da Alfred Hitchcock a Kate Moss, il leggendario fotografo Albert Watson ha catturato alcune delle più iconiche figure della vita moderna durante i suoi 50 anni di carriera. Watson ha raccolto alcuni dei suoi migliori scatti in un libro fotografico in cui però sono presenti non solo immagini, ma anche brevi lezioni consulenza tecnica, creatività e consigli su come su come porsi nell’industria fotografica.

“Creating Photograph”

Il libro, pubblicato da Laurence King Publishing, offre affascinanti storie dietro alcuni dei servizi fotografici più famosi di Watson con grandi star internazionali. Con alcune delle sue immagini più famose, tra cui i ritratti di Andy Warhol, Mike Tyson e Mick Jagger, il libro presenta un ampio sguardo sulla carriera di Watson. Vediamo messa in mostra l’eccellenza artistica del fotografo attraverso i ritratti di celebrità, gli scatti di moda, i paesaggi e i diari di viaggio. Nel libro si combinano sapientemente aneddoti umoristici del passato con consigli e brevi lezioni tecniche. “Creating Photographs” di Albert Watson, con le sue 128 pagine, è la guida perfetta per ogni appassionato di fotografia e fotografi dilettanti.

Albert Watson

Nato a Edimburgo nel 1942, Albert Watson ha realizzato alcune delle fotografie più famose e iconiche dell’era moderna. Ha a creato oltre cento copertine per Vogue. È inoltre autore di una vasta gamma di ritratti di celebrità e di una serie di immagini artistiche inimitabili.