I 10 fotografi più famosi del mondo

Fotografia d'autore

MILANO – Gli appassionati di fotografia cercano sempre dei riferimenti e allora quali sono i fotografi più famosi al mondo? Ecco i 10 nomi di fotografi che hanno cambiato la storia della fotografia con i loro lavori e il loro stile inconfondibile. Dai volti di McCurry ai bambini della Geddes passando per le modelle di Oliviero Toscani. Per i professionisti e i fotoamatori che non cessano mai di prendere come esempio lo stile dei big dell’arte fotografica ecco “i mostri sacri dell’obbiettivo” secondo la classifica di Qnm.

Steve McCurry è un fotoreporter americano, celebre per la fotografia “Ragazza afgana”, pubblicata nel giugno 1985 come copertina del National Geographic Magazine. Il suo reportage sull’india del 1975 è ora in mostra a New York.

Annie Leibovitz, è probabilmente la più famosa fotografa ritrattista esistente. Ha fotografato molte delle più importanti celebrità del mondo come John Lennon nudo che abbraccia Yoko Ono vestita. La Leibovitz divenne celebre durante i suoi 13 anni di lavoro per la rivista Rolling Stone, dal 1970 al 1983.

Sebastião Salgado, classe 1944, è considerato il più grande fotografo a livello mondiale. Lo stile iconografico europeo dei suoi scatti è filtrato dall’eredità culturale sudamericana. Il suo portfolio raccoglie soprattutto foto critiche e di denuncia.

Mario Testino (1954) nato a Lima da madre irlandese e padre italiano è un importante fotografo di moda peruviano. I suoi scatti glam sono finiti sulle copertine di riviste come Vogue e Vanity Fair. Non solo ha anche lavorato a delle campagne pubblicitarie. Hanno posato per lui: Kate Wislet, Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Miley Cyrus, Emma Watson…

Michael Kenna (1953) è un fotografo inglese famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi in bianco e nero. Kenna ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, inoltre, resta uno di quei rari fotografi che lavora in analogico, su pellicola, senza l’uso del digitale o di Photoshop, sviluppando le foto in camera oscura.

David LaChapelle è conosciuto a livello internazionale per essere un fotografo e regista di documentari. È considerato da molti il Federico Fellini della fotografia. Tra le celeb da lui ritratte: Courtney Love, Pamela Anderson, Madonna.

Oliviero Toscani (1942) è un famoso fotografo milanese, particolarmente dedito alle pubblicità. Ha collaborato per i più importanti giornali come Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar. Nel 1990 ha fondato il giornale Colors e nel 1993 il Fabrica, un centro internazionale per le arti e la ricerca della comunicazione moderna.

Anne Geddes è una fotografa e designer nata in Australia. Le sue creazioni le ritroviamo facilmente anche su quaderni e cucine. E’ conosciuta in tutto il mondo per le sue raffigurazioni di bambini e della maternità.

Kenro Izu (1949) è un fotografo giapponese trapiantato a New York. Izu per i suoi servizi dedicati ai luoghi suggestivi e sacri, come la Scozia e il Tibet. Le sue opere sono state presentate in occasione di numerose mostre personali e collettive, da New York a Tokyo.