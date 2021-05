Van Gogh e l’amore difficile per Sien, la “donna sola”

Storie impossibili

Vincent Van Gogh non ebbe molta fortuna con l’amore. Citando una sua frase, possiamo comprendere la solitudine di cui soffrì per tutta la vita:

“È come avere un gran fuoco nella propria anima e nessuno viene mai a scaldarvisi, e i passanti non scorgono che un po’ di fumo, in alto, fuori del camino e poi se ne vanno per la loro strada”.

Gli amori impossibili

Numerosi gli amori non corrisposti che ossessionarono l’artista fiammingo. A partire dalla ventenne figlia della padrona della casa londinese in cui lui alloggiava, fino al disastro familiare il suo corteggiamento assillante nei confronti della cugina vedova, passando per prostitute e modelle. Fra tutte queste esperienze infelici con le donne, una viene ricordata maggiormente: Sien o Cien, all’anagrafe Clasina Hoornik.

L’amore di Van Gogh per Sien

Un giorno Van Gogh incontrò per strada una donna sofferente: il volto butterato dal vaiolo e affilato dalla fame nonostante fosse in stato interessante. Con lei la sua bambina con cui condivideva la vita di strada, la via della prostituzione. Van Gogh, che aveva sempre avuto a cuore le sorti delle persone meno fortunate, decise di prenderla con sé. I due iniziarono a convivere e il pittore si prese cura anche del neonato. La donna pazientemente posava per il genio fiammingo come dimostrano le numerose testimonianze artistiche.

Testimonianze sulla relazione tra i due ci sono sia grazie ai numerosi disegni che il pittore ha realizzato che dai numerosi scritti ritrovati in cui Van Gogh parla della donna.

La femme Seule

Nel disegno appare la frase in lingua francese: “Comment se fait-il qu’il y ait sur la terre une femme seule, délaissée?” cioè “Come può esserci sulla terra una donna sola, abbandonata?”. Una citazione dal libro La femme di Jules Michelet per denunciare il destino della sua Sien.

Un amore che non s’ha da fare

Dopo che il pittore fu ricoverato per aver contratto dall’amata la gonorrea, la famiglia iniziò a contrastare maggiormente la relazione. Van Gogh intendeva sposare Sien ma non guadagnava nulla. I parenti erano disposti anche interdirlo prima di dare il beneplacito a un matrimonio del genere. La donna riprese a bere e a vendere se stessa fino alla vera e propria rottura con Vincent nel 1883. Sien si sarebbe successivamente suicidata nel 1904 gettandosi nel fiume Schelda.