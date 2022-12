Un murale dedicato a Piero Angela, la commozione del figlio Alberto

Con l'omaggio artistico al noto divulgatore scientifico, scomparso lo scorso agosto, ha preso il via il secondo capitolo del progetto di riqualificazione urbana Nichelino Lights Up

“È bellissimo, immenso… grazie di cuore!” Così Alberto Angela in un post su Facebook commenta il murale gigante sulla facciata di una casa a Nichelino (Torino) dedicato al padre Piero Angela, morto lo scorso 13 agosto a 93 anni. La foto, pubblicata anche su Twitter, è subito diventata virale, suscitando commozione anche nei confronti di tutti coloro che ricordano ancora con affetto il celebre divulgatore televisivo.

Un murale per ricordare Piero Angela

Il divulgatore scientifico Alberto Angela ha pubblicato il selfie, scattato davanti alla casa dipinta e ringraziato gli autori del murale con un messaggio d’affetto. Il papà, Piero Angela, è stato uno dei torinesi più celebri d’Italia, il padre della divulgazione scientifica, con un programma come Quark che ha fatto appassionare ed avvicinare alla cultura milioni di italiani.

Il murale dedicato ad Alberto Angela fa parte di Nichelino Lights Up Festival, progetto di riqualificazione urbana attraverso i muri della Città per creare una nuova identità condivisa, fortemente voluto da Fiodor Verzola, assessore del comune di Nichelino. L’obiettivo è omaggiare personaggi di Torino che hanno fatto la storia. L’opera, che si trova in via Torino, è stata ultimata domenica. L’autore del murale è Davide Andreazza, che ha lavorato con il supporto di Karim Cherif.