“Avevo fame”, studente mangia la banana-installazione di Cattelan a Seul

Uno studente sudcoreano ha mangiato una banana che faceva parte di un’installazione dell’artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seul: “ho saltato la colazione ed ero affamato”, si è giustificato. Lo riferiscono i media locali. Il curioso episodio è avvenuto giovedì 27 aprile, attorno alle 12:30. L’opera d’arte chiamata “Comedian”, fa parte della mostra di Cattelan “We”, e consisteva in una banana matura attaccata con nastro adesivo a una parete del Museo.

L’episodio

Dopo aver mangiato il frutto, lo studente Noh Huyn-soo ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato un’altra banana nello stesso punto. L’incidente, durato più di un minuto, è stato documentato da un amico del giovane. “L’opera di Cattelan”, ha raccontato lo studente Hyun-Soo al quotidiano locale KBS News, dove si può anche vedere l’intero video dell’azione, “è in un certo senso una ribellione contro una certa autorità. Ma in realtà potrebbe essere anche una ribellione contro la ribellione”.

Il Leeum Museum of Art non ha rilasciato dichiarazioni sull’episodio e ha precisato che non chiederà danni allo studente. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre giorni. Nei video pubblicati online, una voce grida di “mi scusi” mentre Noh toglie la banana dal muro. Il ragazzo non risponde e inizia a mangiare mentre tutt’intorno cala il silenzio. Quindi fissa la buccia al muro e si mette in posa per un momento prima di andarsene. Per Noh l’opera di Cattelan è “una ribellione contro una certa autorità”. Quando è stato informato dell’incidente, l’artista italiano ha risposto: “Nessun problema”.

Il precedente

Non è la prima volta che le banane utilizzate per i lavori di Cattelan vengono mangiate da un visitatore. Nel 2019, l’artista David Datuna aveva staccato la banana dal muro dopo che l’opera d’arte era stata venduta per 120mila dollari all’Art Basel di Miami. La banana era stata rapidamente sostituita e anche in quel caso non sono state intraprese azioni.

Comedian di Maurizio Cattelan

Comedian, comunemente nota come La banana, è una performance dell’artista italiano Maurizio Cattelan. La performance artistica consiste in una serie di eventi che ruotano attorno ad una banana appiccicata su un muro con il nastro adesivo. Il penultimo giorno dell’esposizione della banana al pubblico , durante una fiera d’arte a Miami, una numerosa folla assalì la galleria col proposito di mangiare la banana. A causa di ciò la banana fu rimossa al fine di proteggere il frutto e tutelare l’incolumità delle altre opere esposte.

Già in passato Cattelan aveva usato per le sue creazioni soggetti “deperibili”: qualche anno prima appese al muro (con lo stesso nastro adesivo usato per la banana) il suo primo mercante: Massimo De Carlo, che alla fine della mostra venne ricoverato in pronto soccorso perché stremato. La banana inoltre è sempre stato un soggetto importante per Cattelan, ma mai prima di Comedian l’artista ne usò una vera.