Roma, 5 appuntamenti da non perdere nel fine settimana

L’obiettivo è quello di mettere in luce la complessità e le difficoltà, ma anche le possibilità di rinnovamento e il cambio di rotta necessario e possibile attraverso sperimentazioni e “alleanze educative” tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie.

Sostenuto grazie al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, il progetto ha investito decine di “cantieri educativi italiani”, dalle Valli Imagna e Brembana fino a Favara e Ragusa toccando le periferie delle grandi città affrontando temi di grande attualità diventati spesso vera e propria emergenza a causa della pandemia e del lockdown.

L’aumento di fenomeni legati ai disordini alimentari, alla xenofobia, alla tossicodipendenza, all’isolamento sociale con il fenomeno degli hikikomori e dei neet, al degrado delle periferie, alla violenza domestica ha fatto emergere ulteriormente la fragilità della nostra società, evidenziando come il tema delle marginalità non sia un fatto isolato ma un fenomeno sociale complesso e stratificato.

2. “BuBBles Revolution”, presso il Teatro Olimpico

Un imperdibile appuntamento da valutare se questo fine settimana vi trovate a Roma è “BuBBles Revolution”, un viaggio attraverso il mondo delle bolle, adatto sia agli adulti che ai bambini, che è stato esportato in più di 50 paesi.

BuBBles Revolution è un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. Bubbles Revolution è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!

In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. Grazie a questo senso di stupore ci sembra di vivere in un mondo davvero magico dove tutto è realmente possibile. Bubbles Revolution riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile.

3. “Incanto di luci”, presso l’Orto Botanico di Roma

Ed eccoci arrivati all’evento più natalizio previsto per questo weekend a Roma: “Incanto di luci“.

Dal 19 novembre, si aprono le porte di un mondo incantato. Un’esperienza favolosa, una mostra sensoriale in cui luce e natura ti avvolgono in un abbraccio di 1.5 km e accendono le sere natalizie della Capitale. Un percorso straordinario, che irradia la bellezza della natura nello spazio e proietta lo sguardo verso l’infinito.

4. “Festival delle scienze di Roma”, presso l’Auditorium Parco della musica

Questo fine settimana, Roma non delude nemmeno gli appassionati di scienze. Il Festival delle scienze di Roma, inaugurato il 21 novembre, giunge alla sua XVII edizione con il tema “esplorare”.

Pandemia, cambiamenti climatici e crisi ambientali dimostrano quanto bisogno abbiamo di nuovi sguardi sul presente e nuove visioni per il futuro. E, quindi, quanto bisogno abbiamo di esplorare, partendo da ciò che sappiamo e aprendoci a quel che non conosciamo.

Il Festival delle Scienze di Roma è il contesto ideale per indagare le tante forme di esplorazione, perché fa incontrare persone e discipline diverse, perché offre una ricca varietà di eventi, perché è un luogo e uno spazio da – appunto – esplorare.



Per questo la diciassettesima edizione del Festival delle Scienze di Roma è dedicata alle esplorazioni, con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che lo contraddistingue.

5. “Raoul Dufy. Il pittore della gioia”, presso le sale di Palazzo Cipolla

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento che vi segnaliamo per questo weekend a Roma.

Dal 14 ottobre 2022, le sale di Palazzo Cipolla ospitano la prima grande esposizione mai realizzata in Italia e dedicata a uno dei maestri dell’arte moderna, Raoul Dufy (Le Havre, 3 giugno 1877 – Forcalquier, 23 marzo 1953).

Suddivisa in 13 sezioni tematiche, la mostra racconta l’intero percorso artistico del pittore francese, attraverso molteplici opere che abbracciano varie tecniche nei diversi decenni del Novecento, dagli inizi fino agli anni Cinquanta, quando Dufy cercò nuovi temi a causa della guerra e della malattia che lo costrinse a rimanere nel suo studio nel sud della Francia. Un excursus che trova il suo leitmotiv nella violenza cromatica, nella magia di quel colore che diventa elemento indispensabile per la comunicazione di emozioni e stati d’animo.