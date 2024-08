Il quadro di Norman Rockwell che mescola reale e l’astratto

In "The Connoisseur" (Il Conoscitore), realizzato nel 1962, Norman Rockwell compie un'operazione artistica diversa, rivolgendo la sua attenzione al mondo dell'arte contemporanea e, più precisamente, al fenomeno dell'arte astratta che stava guadagnando sempre più popolarità in quel periodo.

Norman Rockwell è universalmente conosciuto per la sua capacità di catturare la vita quotidiana americana attraverso i suoi dipinti, spesso caratterizzati da una profonda attenzione ai dettagli e da un’accurata rappresentazione della realtà. Tuttavia, con il dipinto intitolato “The Connoisseur” (Il Conoscitore), realizzato nel 1962, Rockwell compie un’operazione artistica diversa, rivolgendo la sua attenzione al mondo dell’arte contemporanea e, più precisamente, al fenomeno dell’arte astratta che stava guadagnando sempre più popolarità in quel periodo.

Norman Rockwell innesca un dialogo tra due mondi

In “The Connoisseur”, Rockwell dipinge un uomo di spalle, vestito in un elegante abito grigio, che osserva attentamente un grande quadro di arte astratta. L’uomo tiene un cappello e un ombrello nella mano destra e un biglietto nella sinistra, suggerendo che si trovi in un museo o in una galleria d’arte. La posizione dell’uomo, ben piantato di fronte all’opera astratta, suggerisce un atteggiamento di profonda concentrazione, quasi di reverenza.

L’opera che l’uomo sta osservando sembra essere un esempio di “dripping”, una tecnica resa famosa da Jackson Pollock, che consiste nel far sgocciolare o schizzare la pittura sulla tela in modo casuale e dinamico. Il quadro astratto rappresentato da Norman Rockwell è una vera esplosione di colori, una sorta di caos controllato in cui macchie e linee si sovrappongono senza un’apparente logica o forma definita.

Il contrasto tra la figura realistica e meticolosamente dipinta del conoscitore e l’astrazione caotica e disordinata del dipinto che osserva è evidente. Questo contrasto sembra suggerire una riflessione sulla distanza tra il mondo dell’arte tradizionale, rappresentato dall’uomo ben vestito e ben curato, e quello dell’arte moderna, spesso considerata caotica e incomprensibile da chi non vi è abituato.

Un Commento sull’Arte Contemporanea

Con “The Connoisseur”, Norman Rockwell non solo rappresenta un’opera d’arte, ma sembra anche commentare il dibattito culturale dell’epoca riguardo l’arte astratta. Negli anni ’50 e ’60, l’arte astratta, guidata da artisti come Pollock, Rothko e De Kooning, aveva sfidato le tradizioni artistiche stabilite e sollevato domande su cosa fosse veramente l’arte e quale fosse il suo scopo.

Il fatto che il dipinto astratto sia rappresentato con altrettanta cura e dettaglio quanto la figura del conoscitore suggerisce che Norman Rockwell non stia semplicemente deridendo l’arte moderna, ma piuttosto stia riflettendo su di essa con un certo grado di curiosità e rispetto. L’uomo che osserva il dipinto potrebbe essere visto come un rappresentante del pubblico tradizionale, qualcuno che sta cercando di comprendere e apprezzare una nuova forma d’arte, anche se questa gli appare distante o confusa.

L’Ironia di Rockwell

Come molte delle opere di Norman Rockwell, anche “The Connoisseur” è pervaso da un sottile senso di ironia. L’uomo ben vestito potrebbe simboleggiare il tipo di persona che si aspetta che l’arte segua regole e strutture precise, e che potrebbe trovare l’arte astratta difficile da comprendere o apprezzare. Tuttavia, l’attenzione che Rockwell dedica nel dipingere il quadro astratto suggerisce che c’è qualcosa di più sotto la superficie: un invito a guardare oltre le apparenze e ad apprezzare l’arte non solo per ciò che rappresenta, ma per l’emozione e il movimento che trasmette.

Norman Rockwell, noto per le sue rappresentazioni della vita americana con un tocco nostalgico, si spinge qui in un territorio nuovo, dove l’arte non è più semplicemente un riflesso della realtà, ma un’esperienza soggettiva, aperta a molteplici interpretazioni. Il conoscitore è posto di fronte a un’opera che, pur non avendo un significato immediato e facilmente riconoscibile, lo invita a un dialogo interiore, a un confronto con le proprie aspettative e preconcetti sull’arte.

“The Connoisseur” è un’opera che continua a suscitare dibattito e riflessione, non solo per il suo contenuto, ma anche per il modo in cui Rockwell è riuscito a unire due mondi apparentemente opposti: quello della pittura realistica e quello dell’arte astratta. In un certo senso, il dipinto è una celebrazione della diversità dell’espressione artistica e del dialogo tra tradizione e innovazione.

L’uomo di spalle diventa un simbolo di tutti noi, osservatori di un mondo in costante evoluzione, dove l’arte ci sfida a guardare oltre il visibile e a esplorare nuovi modi di percepire la realtà. Norman Rockwell, con la sua consueta maestria, ci ricorda che l’arte, in tutte le sue forme, è un invito all’esplorazione e alla scoperta, un viaggio che non sempre offre risposte facili, ma che è sempre ricco di significato.

