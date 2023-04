Musei aperti a Pasqua e Pasquetta, boom di visitatori

Share on Email

La soddisfazione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in seguito ai primi dati disponibili relativi all’affluenza di visitatori nei luoghi della cultura statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Grande affluenza di visitatori per Musei e parchi archeologici statali aperti durante i giorni di Pasqua e Pasquetta.

“In questi due giorni ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro. Questa mattina ho visitato il Parco Archeologico di Ostia Antica, ricco di reperti, uno dei più vasti. Sono andato a ringraziare, come ieri a Palazzo Barberini, gli addetti al sistema dei beni culturali che, con il loro lavoro, rendono possibile questi successi di pubblico. Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del PNRR e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi. I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi”. Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati disponibili relativi all’affluenza di visitatori nei luoghi della cultura statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Musei e parchi archeologici aperti a Pasqua e Pasquetta, i numeri

Di seguito si riportano i primi dati provvisori pervenuti:

Pasqua

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 27.647; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 16.073; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 15.977; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.287; Galleria dell’Accademia di Firenze 7.223; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 6.577; Reggia di Caserta 4.762; Musei Reali di Torino 4.236; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 3.956; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.000; Parco archeologico di Ercolano 2.743; Villae – Villa d’Este 2.624; Palazzo Ducale di Mantova 2.388; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.336; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 1.727; Palazzo Reale di Napoli 1.712; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 1.523; Cenacolo Vinciano 1.505; Galleria nazionale dell’Umbria 1.289; Villae – Villa Adriana 1.282; Complesso monumentale della Pilotta 1.220; Rocca demaniale di Gradara 1.189; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.033;

A questi dati si aggiungono 23.437 visitatori del Vittoriano, 9.028 visitatori del Pantheon e 7.314 visitatori del Giardino di Boboli.

Pasquetta

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 21.710; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 17.739; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 16.579; Reggia di Caserta 8.934; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 7.921; Villae – Villa d’Este 4.443; Galleria dell’Accademia di Firenze 3.969; Parco archeologico di Ercolano 3.006; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.808; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 2.790; Museo archeologico nazionale di Napoli 2.700; Villae – Villa Adriana 2.305; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 1.933; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 1.671; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.638; Castel del Monte 1.324; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1.300; Galleria nazionale delle Marche 1.163.

A questi dati si aggiungono 21.242 visitatori del Vittoriano, 8.748 visitatori del Pantheon e 10.172 visitatori del Giardino di Boboli.