“Monet e gli Impressionisti” a Bologna, i capolavori direttamente da Parigi

È in programma per il prossimo 29 agosto a Palazzo Albergati a Bologna “Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet“. Mostra che fino al 14 febbraio 2021 presenterà al pubblico un notevole corpus di opere (ben 57) provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, molte delle quali mai esposte in altri luoghi del mondo. Una collezione unica quella del museo francese, formata grazie a tutti quei benefattori che, a partire dal 1932, hanno contribuito a renderla tra le più importanti al mondo per quanto riguarda l’arte impressionista.

Dove acquistare i biglietti

In linea con le misure in atto per contenere il rischio di contagio da Coronavirus, i biglietti per visitare la mostra sono già acquistabili online. I fruitori avranno l’obbligo di indossare la mascherina. Qualche esempio dei capolavori in mostra? Il Ritratto di Madame Ducros di Degas, il Ritratto di Julie Manet di Renoir, Ninfee di Monet.