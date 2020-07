Monet, arriva a Milano la mostra immersiva dedicata al maestro dell’Impressionismo

Dopo l’enorme successo riscosso in Corea, Belgio (85.000 persone a Bruxelles), Inghilterra e Spagna (oltre 100.000 persone a Madrid), arriva finalmente a Milano l’ “esperienza” sublimata ad un livello visuale mai visto: il piacere di scoprire un nuovo modo di osservare il mondo e la natura; l’immersione totale nel cuore pulsante dell’arte di Claude Monet.

Da sabato 1° agosto al 13 dicembre 2020 il, Teatro Arcimboldi ospita “Claude Monet – The Immersive Experience”.

La mostra arriva a teatro

Con “Claude Monet – The Immersive Experience” il visitatore cammina all’interno dei quadri, grazie a un innovativo sistema di proiezione 3D mapping. Ad accompagnarlo è una colonna sonora in grado di esaltare ancor più l’emotività del viaggio. “Sono molte ormai le installazioni definite come mostre multimediali – commenta Mario Iacampo, Presidente di Exhibition Hub -, ma tengo a sottolineare che il pubblico dell’Arcimboldi vedrà il livello visual massimo che la tecnologia odierna può offrire in questo campo. E per la prima volta in un teatro!”.

Immergersi nei capolavori di Monet

A completare il viaggio nel mondo di Monet è la ricostruzione dello studio dell’artista e del giardino di Giverny con il ponte sopra le celeberrime ninfee, dove tutti i visitatori possono scattarsi una foto, come se facessero parte della famosa tela. Non manca l’area didattica e interattiva, dove grandi e piccini possono cimentarsi con lo stile e i colori di Monet, con la possibilità di portare a casa i disegni o lasciarli in loco, come una sorta di mostra nella mostra. Il percorso si conclude con l’area facoltativa della Virtual Reality Experience, dove, grazie al supporto di visori ad altissima definizione, si può vivere un’esperienza del tutto realistica nell’arte di Monet, immergendosi negli scenari che hanno ispirato i suoi quadri.

