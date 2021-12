Una mostra per il Centenario di Leonardo Sciascia

La mostra

La mostra personale di Cristina Correnti "Il tempo, il grande tempo" per i cento anni dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia

La mostra “Il tempo, il grande tempo” di Cristina Correnti, allestita per celebrare il Centenario dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia nato a Palermo l’8 gennaio 1921 e morto sempre a Palermo il 20 novembre 1989, sarà visitabile fino al 16 dicembre presso Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma.

L’esposizione presenta 14 tele dell’artista siciliana dedicate e ispirate al grande Leonardo Sciascia. Si tratta di un percorso di narrazione tra ricordo e memoria arricchito da due videoinstallazioni. La prima curata dal giornalista e scrittore Davide Camarrone insieme al regista Salvo Cuccia, presenta un docufilm prodotto da Palomar e dalla Regione Siciliana col sostegno di altri enti, dal titolo “Ce ne ricorderemo di questo pianeta”. La seconda produzione che accompagna la mostra è opera del direttore delle Oristiadi, Alfio Scuderi dal titolo “Sciascia a Gibellina” , una video-installazione realizzata sul Cretto di Burri.

Il commento dell’artista

“Ho cercato di rappresentare in modo diretto, scarno e senza leziosità come quello del grande scrittore il momento catartico della ribellione verso quell’appiattimento culturale, verso quel lasciarsi vivere di cui la Sicilia era ed è metafora e per il quale l’uomo Leonardo Sciascia ha lottato”.