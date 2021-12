Una mostra sugli animali pensata per i bambini

La mostra

La mostra “Animali dalla A alla Z“,ospitata nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda a Torino, è stata inaugurata il 2 dicembre 2021 e sarà visitabile fino al 3 aprile 2022. Un’esposizione interamente dedicata ai più piccoli, un’ottima idea per trascorrere questo fine settimana e non solo unendo famiglia e cultura.

La mostra

La mostra Animali dalla A alla Z , pensata per i più piccoli ma capace di parlare anche agli adulti, pone in primo piano la variegata complessità della vita sulla Terra. Si tratta di un progetto sperimentale in cui tutto è concepito per bambini e famiglie, dall’altezza delle vetrine alle modalità di fruizione, dalle soluzioni grafiche al libro illustrato.

Tra dipinti, disegni, incisioni, reperti archeologici e oggetti d’arte decorativa, quaranta opere dei Musei Reali sono accomunate dalla raffigurazione di animali, da indovinare in una modalità di fruizione partecipata.

“Animals”, la fotografia di Steve McCurry per salvare il mondo animale Dal 27 novembre 2021 al 1° maggio 2022, la fotografia di Steve McCurry arriva a Nichelino con la mostra “Animals”

L’idea

Un’evasione giocosa tra opere poco note e creature non facilmente riconoscibili, partecipi di un meraviglioso ecosistema globale che include anche l’homo. Un colorato alfabeto grafico, realizzato da una mano giovane e promettente, arricchisce gli spazi espositivi e la pubblicazione dei Musei Reali rivolta ai bambini.

L’esposizione sarà visitabile nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda a partire dal pomeriggio del 2 dicembre.