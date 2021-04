Le opere d’arte ispirate a Dante nella nuova campagna del MiC

L'iniziativa

Per Dante 2021 il MiC ha creato una campagna per raggruppare tutte le opere appartenenti ad archivi, librerie e musei.

In occasione dell’Anno di Dante, il Ministero della cultura ha pensato di raccogliere tutte le opere artistiche legate all’immaginario dantesco. La più spaventosa discesa tra i cerchi dell’Inferno e la gloriosa risalita verso il Paradiso Terrestre e l’incontro con Dio, attraversando il Purgatorio. Questo è l’itinerario proposto nella campagna digitale “In viaggio con Dante”.

Il progetto del MiC

Un percorso nel mondo ultraterreno della “Divina Commedia” attraverso le opere di archivi, biblioteche e musei dello Stato. Si tratta di una raccolta di disegni, incisioni, illustrazioni, dipinti, ritratti, frontespizi, libri, documenti, miniature e sculture pubblicato sul sito dei beni culturali. “Dante ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia”, ha affermato il ministro della cultura Dario Franceschini in occasione della vivace giornata di festeggiamenti del 25 marzo 2021, ricca di eventi digitali. Da oggi e per il resto dell’anno il Ministero della cultura propone una campagna tutta dedicata al Padre della lingua italiana per scoprire le rappresentazioni dei cerchi dell’Inferno, delle cornici del Purgatorio e dei cieli del Paradiso descritti da Dante nella “Divina Commedia” e rappresentate in vario modo nelle opere del patrimonio culturale italiano.

La raccolta

Sono innumerevoli le opere d’arte ispirate agli scritti di Dante in nome del suo genio creativo. Sono innumerevoli anche le stesse fonti del Padre della lingua italiana. Il patrimonio culturale nazionale, declinato in questa campagna attraversa le collezioni di archivi, biblioteche e musei dello Stato. Il nostro paesaggio è fonte di ispirazione per il poeta, così come la spiritualità e la mitologia. E con la sua voce profetica, animata dalla ricerca di giustizia, arriva a toccare la nostra attualità. Dante ha ispirato con la sua opera il passato, il presente e il futuro, come vedremo, “post dopo post”, sui canali social del MiC, in questo affascinante itinerario tra antico, moderno e contemporaneo.