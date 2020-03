“Italia, bellezza da condividere”, il video che celebra le bellezze italiane

n video per sottolineare l’importanza del patrimonio artistico italiano celebrato da turisti stessi. In questi giorni particolari Visit Italy, la guida online del Belpaese, ha realizzato un video per descrivere le emozioni che può trasmettere un viaggio in Italia. Il video “Italia, bellezza da condividere” racconta in maniera emozionale le sensazioni vissute dai viaggiatori e condivise da loro stessi su Instagram.

Il turismo in Italia

L’Italia è da sempre una delle mete da sogno da visitare almeno una volta nella vita per i turisti di tutto il mondo. Tra opere d’arte di pregio e valore inestimabile, architetture di qualsiasi epoca, cibo tradizionale e vini favolosi è il paese più culturale per antonomasia. Tutte le città del Belpaese possiedono tracce di qualsiasi periodo storico. Purtroppo gli ultimi dati sono poco confortanti: cinquantamila soggiorni già prenotati e cancellati, più altre decine di migliaia di preventivi annullati. Sono queste le cifre diffuse da Assoviaggi Confesercenti relativamente all’impatto dell’epidemia del Coronavirus sul turismo in Italia. Il panico da Coronavirus sta causando una crisi senza precedenti per il turismo italiano. L’impatto potrebbe costare fino a 4,5 miliardi al Paese.

Bellezze da condividere

Il video lanciato da Visit Italy raccoglie alcuni fotogrammi con protagonista l’Italia e il suo patrimonio artistico raffiguranti i Faraglioni di Capri, il Duomo di Milano, gli Uffizi di Firenze, il Colosseo. Tutti luoghi che, terminata l’emergenza, occorrerà tornare a visitare tranquillamente. Una campagna pubblicata alcune settimane fa ma che nelle ultime ore sta ottenendo milioni di consensi da utenti di ogni etnia e nazionalità. Il video ad oggi ha ottenuto oltre 811mila visualizzazioni, col oltre 15mila utenti che lo hanno condiviso.

